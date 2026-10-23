“Ele tem carisma!”: Mikel Arteta revela exigência especial feita a Declan Rice no Arsenal

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O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, elogiou Declan Rice por ter assumido um papel de liderança maior nesta temporada. O treinador espanhol explicou que exige especificamente de seu meio-campista controle emocional e presença nos momentos de maior pressão.

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Arteta estabelece alto padrão de liderança para o meio-campista

Enquanto o Arsenal se prepara para receber o Everton no Emirates Stadium, o técnico Mikel Arteta destacou a influência crescente do meio-campista Declan Rice. Além das contribuições físicas e técnicas em campo, Arteta tem dado grande importância ao desenvolvimento do controle emocional de Rice.

O Arsenal chega à partida do fim de semana buscando ampliar sua sequência de cinco jogos sem perder em todas as competições, após o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique na Champions League, conquistado com muita resistência.

Arteta acredita que uma liderança de alto nível é essencial para o Arsenal enfrentar os desafios da Premier League e das competições europeias.

Arteta exige carisma e presença de Rice

Em entrevista à imprensa, Arteta explicou exatamente quais qualidades exige do jogador da seleção inglesa. “Vejo, de fato, uma evolução no domínio e no controle emocional de Declan”, afirmou Arteta.

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“É algo que exijo dele porque conheço a pessoa, conheço seu carisma.”

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“Acho muito importante estabelecer o padrão, especialmente quando as coisas não estão onde queremos e ainda estamos tentando chegar lá e gerar essa confiança e convicção na equipe”, acrescentou o técnico.

Gols dos meio-campistas e agressividade tática

Arteta também enfatizou a responsabilidade coletiva dos meio-campistas de influenciar as partidas no terço final do campo. Assim como Martin Odegaard e Bruno Guimaraes, Rice é incentivado a avançar até a área adversária.

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“É disso que precisamos em relação à posição em que jogam em cada partida: que tenham essa liberdade e, sobretudo, a agressividade para penetrar na defesa e causar problemas ao adversário”, observou Arteta.

Essa flexibilidade tática permite ao Arsenal superar defesas fechadas, como a que se espera do Everton de David Moyes.

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