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O Brighton & Hove Albion é a grande surpresa desta temporada da Premier League, sobretudo graças a dois alemães: o técnico Fabian Hürzeler e o veterano Pascal Groß.

Pergunta de quiz: quem é o melhor jogador da Premier League até aqui na temporada? Pascal Groß! Pelo menos essa é a opinião do respeitado site especializado The Athletic. Embora isso possa soar, à primeira vista, como uma piada para alguns torcedores do Borussia Dortmund, a escolha tem fundamento.

Não é por acaso que Groß aparece à frente de estrelas como Declan Rice (2º, Arsenal) e Erling Haaland (3º, Manchester City) nesse ranking. Kevin Schade (44º, Brentford) é o único outro alemão que joga fora do país na lista. Florian Wirtz (Liverpool), por exemplo, nem sequer entrou entre os 50 melhores jogadores.

Para Groß, hoje com 35 anos, é um reconhecimento merecido, depois que o técnico Niko Kovac deixou de contar com ele no Borussia Dortmund no início de 2026 e o meio-campista voltou ao Brighton no inverno europeu, de maneira mais ou menos inesperada.

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Os Seagulls ocupam atualmente a segunda posição na tabela, cinco pontos atrás do Arsenal, atual campeão. Os Gunners também são considerados os grandes favoritos ao título nesta temporada e reforçaram esse status com nove vitórias nas dez primeiras rodadas. Sua única derrota na temporada veio, justamente, contra o Brighton! Com uma atuação tática magistral, a equipe do técnico Fabian Hürzeler atropelou o atual campeão por 3 a 0 em meados de setembro . O Arsenal simplesmente não encontrou resposta para a pressão extremamente agressiva do time apontado como azarão.

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Líder em participações em gols na Premier League, Groß é, ao lado de Hürzeler, um dos rostos do sucesso do Brighton

O grande destaque em campo foi justamente Groß, com um gol e uma assistência. E não foi um episódio isolado. Com dez participações diretas em gols (quatro gols e seis assistências), o meio-campista lidera a lista da Premier League, à frente até de Haaland (nove gols e nenhuma assistência). Assim, tem papel decisivo no fato de o Brighton ter o melhor ataque da liga.

Além disso, poucas semanas depois da vitória marcante sobre o Arsenal, ele foi eleito o jogador do mês da primeira divisão inglesa e, aos 35 anos e três meses, tornou-se o sexto mais velho a receber o prêmio. Apenas Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ambos com 38 anos), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) e Paul Scholes (35 anos e nove meses) eram mais velhos.

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O momento da premiação foi curioso. Apenas alguns dias antes, Groß havia anunciado sua aposentadoria da seleção alemã. "Ainda gosto de jogar futebol, aqui no clube, mas a Alemanha está passando por uma renovação, e isso também é bom. Vou torcer por eles", explicou, pouco depois do anúncio da primeira convocação de Jürgen Klopp. Sua convocação para a Copa do Mundo pelo ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann, que fez questão de levá-lo apesar da forte concorrência no meio-campo, já havia sido uma surpresa. Nagelsmann exaltou Groß como o elemento que mantinha a seleção unida. "Eu o vejo como um ímã entre os jogadores, alguém que tem uma boa percepção do que cada um precisa em determinado momento."

No fim, durante o fiasco no outro lado do Atlântico, Groß entrou em campo apenas na derrota sem importância por 2 a 1 para o Equador, na última rodada da fase de grupos. Aquela também foi sua última partida pela seleção alemã. Quando a Alemanha foi eliminada de forma vexatória pelo Paraguai nos pênaltis, ele só pôde acompanhar a disputa da beira do campo. Mais tarde, Groß revelou que, ao contrário de alguns outros, teria gostado de cobrar um pênalti . "Eu estava preparado para esse cenário, mas não quero ficar remoendo isso", disse.

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Uma frase que descreve bem o que Groß pode oferecer em um ambiente adequado para ele. Um líder discreto, que está presente quando é necessário. Alguém que toma a iniciativa, mas também não tem problema em exercer um papel secundário. A suposição de que assumiria essa função em seu retorno ao Brighton já caiu por terra, e em tempo recorde! Um dia após o anúncio da transferência, Groß já entrou em campo. Cinco dias depois, voltou ao time titular pela primeira vez. Contra o Manchester City.

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O equívoco sobre Groß: ele não tinha mais preparo físico suficiente para o BVB e Niko Kovac?

O equívoco, porém, era compreensível. Afinal, Groß vinha de uma fase bastante decepcionante no BVB. Inicialmente celebrado como contratação-chave no verão europeu de 2024, quando deveria ser a extensão do então técnico Nuri Sahin em campo e ligar defesa e ataque graças à sua indiscutível inteligência de jogo, ele acabou no banco sob o comando de Kovac, mesmo depois de registrar expressivas 16 participações em gols em 50 jogos oficiais. Atrás de Felix Nmecha, Marcel Sabitzer e Jobe Bellingham, Groß já não tinha espaço no primeiro turno de 2025/26 em um sistema marcado por dinamismo e preparo físico. O balanço decepcionante: 732 dos 2.220 minutos possíveis em campo.

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A volta ao Brighton, por sua vez, foi um passo lógico e coerente. De volta ao lugar onde sua carreira havia decolado de vez. Na época, o clube do condado de East Sussex, hoje conhecido há tempos por transferências pouco convencionais feitas com base em seu sistema de observação inteiramente orientado por dados e copiado diversas vezes , pagou três milhões de euros ao Ingolstadt por um Groß totalmente desconhecido do grande público. Sete anos e 75 participações em gols em 228 partidas da Premier League depois, o BVB o contratou por sete milhões de euros.

Além disso, Groß, geralmente escalado como um meio-campista de vocação ofensiva e, às vezes, com a braçadeira de capitão, tem sob o comando de Hürzeler um prestígio que nenhum outro jogador do elenco atual possui. Desde que voltou ao time titular contra o ManCity, Groß não começou mais nenhuma partida da liga no banco. Foi substituído apenas duas vezes. Um status sem igual no Brighton, que não se explica apenas por seu número de participações em gols acima da média.

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Números impressionantes de Groß: muito mais que uma máquina de participações em gols, e em breve técnico

Isso porque Groß é muito mais que uma máquina de participações em gols. Com 29 finalizações criadas por ele, também é o jogador mais criativo da liga, segundo a base de dados do FotMob. Groß ainda mostra que continua plenamente capaz de acompanhar os demais jogadores fisicamente. Com 119,5 quilômetros percorridos, o equivalente a quase três maratonas em dez partidas, o jogador, que defendeu a seleção alemã 19 vezes, correu mais do que qualquer outro atleta da primeira divisão inglesa. Números impressionantes que devem causar espanto em Dortmund e em Kovac.

"Não era necessariamente algo que eu esperava", disse Groß recentemente à Sky sobre seus números impressionantes de participações em gols. Em seguida, acertou em cheio na análise: "Foi um bom começo para mim, pessoalmente, assim como para toda a equipe. Acho que nosso estilo de jogo combina muito bem comigo. Criamos muitas chances, recuperamos muitas bolas e chegamos com frequência a situações em que é possível dar o último passe. Queremos criar muitas oportunidades de gol. É simplesmente divertido jogar neste time."

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E quem sabe? Talvez essa história de sucesso termine até com a primeira participação do Brighton na Champions League. Nesse caso, a questão da aposentadoria provavelmente nem se colocaria para Groß, cujo contrato termina ao fim da temporada. "Enquanto eu me sentir bem, me divertir e puder ajudar minha equipe, vou continuar. Também é importante para mim ter uma função no time que combine comigo, que me realize e com a qual eu esteja satisfeito. Enquanto isso acontecer, não vejo motivo para parar", afirmou de maneira reveladora na mesma entrevista. Ele explicou ainda que ficaria "em paz" consigo mesmo se encerrasse a carreira.

Até porque o plano para depois está claro. O jogador nascido em Mannheim pode seguir uma carreira como técnico que, na opinião de muitos, será muito bem-sucedida. Groß só precisa obter a licença de técnico de futebol, revelou recentemente ao kicker. "Porque, com a nossa programação, não sobra tempo para isso", disse. E acrescentou, por bons motivos: "Isso vai ter de esperar um pouco. Mas não há problema."

Getty Images

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Pascal Groß: comparação dos números pelo BVB e pelo Brighton desde seu retorno

Clube BVB Brighton & Hove Albion Jogos (minutos em campo) 66 (4.558) 38 (3.253) Gols 1 6 Assistências 17 11