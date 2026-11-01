“Ele simplesmente não consegue mais render!”: Erik ten Hag faz dura crítica a Cristiano Ronaldo e afirma que a carreira do astro na elite terminou na Juventus

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A rivalidade de longa data entre Erik ten Hag e Cristiano Ronaldo voltou à tona depois que o ex-técnico do Manchester United fez uma avaliação contundente sobre o declínio do craque português. Ao recordar o período turbulento em que trabalharam juntos em Old Trafford, o holandês sugeriu que o vencedor de cinco Bolas de Ouro não consegue atuar no mais alto nível há vários anos.

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Ten Hag afirma que declínio de Ronaldo começou há anos

A relação entre Ten Hag e Ronaldo continua sendo um dos capítulos mais controversos da história recente do Manchester United. Anos depois da conturbada segunda saída do atacante do clube, oficializada em novembro de 2022 após uma entrevista explosiva a Piers Morgan na qual Ronaldo afirmou abertamente que não respeitava o técnico holandês, Ten Hag fez críticas diretas à capacidade física do jogador e à sua posição no futebol mundial.

“Os jogadores queriam trabalhar por ele e o admiravam porque ele é um dos maiores de todos os tempos”, explicou Ten Hag em entrevista à ESPN. “Mas, nos últimos sete ou oito anos, ele simplesmente não consegue mais corresponder. Desde a Juventus, simplesmente acabou.”

Dificuldades físicas e exigências da Premier League

O ponto central das críticas de Ten Hag foi a percepção de que Ronaldo não conseguia ou não queria se adaptar aos rigorosos padrões físicos exigidos no centro de treinamento de Carrington. A afirmação do holandês de que a carreira de Ronaldo em alto nível praticamente terminou na Juventus contrasta fortemente com os números do atacante após sua saída do Real Madrid. Durante sua passagem por Turim, Ronaldo marcou 101 gols em 134 jogos e conquistou dois títulos da Serie A, uma Copa da Itália e duas Supercopas da Itália, antes de marcar 131 gols em 154 partidas pelo Al-Nassr e conquistar um título do Campeonato Saudita.

“Quando cheguei ao Manchester United, expliquei a ele como jogaríamos e qual seria seu papel”, disse Ten Hag. “Mas, no fim das contas, é preciso corresponder. Só que ele já não conseguia se forçar a suportar a dor para dar tudo de si todos os dias e treinar no máximo de sua capacidade. E, se você não está em condições físicas de jogar na Premier League, não tem chance.”

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Ao ser perguntado se Ronaldo sempre havia sido conhecido por sua dedicação, Ten Hag respondeu: “Bem, essa era a imagem. Mas ele já não conseguia mais fazer isso. Você mostra a ele o que é exigido, ele também sabe, e apresenta argumentos sólidos.”

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A decisão de deixar o astro no banco

A falta de tempo de jogo de Ronaldo foi um dos principais assuntos durante a primeira metade da temporada 2022/23. Ele foi titular em apenas três partidas da Premier League sob o comando de Ten Hag antes de sair, uma situação que, segundo o técnico, se deveu exclusivamente ao desempenho do jogador e às necessidades da equipe.

Ten Hag detalhou as escolhas difíceis que precisou fazer à frente do time principal: “Não, ele não diz isso [que eu não era bom o suficiente], porque as evidências eram muito claras. Então ele teve de fazer uma escolha. Naquele momento, eu precisava tomar uma decisão que atendesse aos interesses do clube e da equipe. Sei que fiz tudo o que podia para convencê-lo, mas cabe a cada um decidir se quer fazer esse esforço. E, se você não quer, preciso fazer outras escolhas pelo bem da equipe, e foi isso que vimos.”

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A versão de Ronaldo sobre o desgaste no Manchester United

Enquanto Ten Hag se concentra na condição física e no desempenho tático, a perspectiva de Ronaldo continua ligada à percepção de que faltou respeito.

“Não me diga que os grandes jogadores, os caras que querem tudo, os jogadores fundamentais vão jogar três minutos”, disse Ronaldo na época, ao comentar o desgaste da relação entre os dois. “Vamos lá, isso é inaceitável depois de tudo o que eles vinham dizendo antes, que me respeitavam, que faziam isso e aquilo. Para mim, não foi respeito, por isso tomei essa decisão, da qual me arrependo. Pedi desculpas aos meus companheiros pela situação, fiz uma publicação no Instagram, me arrependo de ter saído do estádio. Lamento que meus companheiros saibam o que senti e disse a eles que pedia desculpas, mas, ao mesmo tempo, não me arrependo da decisão de não entrar em campo.”

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Ao falar mais sobre o atrito com o técnico, o atacante português reafirmou sua posição sobre o respeito mútuo: “O técnico não me respeitava. Por isso a relação ficou desse jeito. Ele vive dizendo à imprensa que veio falar comigo, que gosta de mim, blá, blá, blá, mas isso é só para a imprensa. Cem por cento. Se você não me respeita, eu nunca vou respeitar você.”