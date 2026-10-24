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Gary Lineker fez uma avaliação contundente da atual situação do Manchester United e alertou Cesc Fabregas de que ir para Old Trafford seria um erro para sua carreira. O ex-maestro de Arsenal, Barcelona e Chelsea vê seu prestígio crescer rapidamente após levar o Como a uma vitória dominante sobre a equipe de Michael Carrick na Champions League.

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Carrick sob pressão após goleada na Champions League

O técnico do Manchester United, Carrick, vê sua permanência no cargo ser intensamente questionada após a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, na quarta-feira. O duro revés europeu aumentou as dúvidas sobre seu futuro a longo prazo em Old Trafford, e a direção do clube estaria avaliando possíveis alternativas caso decida trocar de treinador.

À frente da equipe italiana está Fabregas, técnico em início de carreira. O espanhol impressionou desde que assumiu a função, transformando seu time em uma equipe forte, capaz de derrotar grandes clubes europeus. Naturalmente, seu sucesso inicial o colocou entre os candidatos a substituir Carrick em Manchester.

“Ele seria louco de aceitar esse trabalho”

Getty Images

Em participação no podcast The Rest is Football, Lineker alertou Fabregas sobre os riscos de trocar seu promissor projeto na Itália pelo comando técnico em Old Trafford. O ex-atacante da Inglaterra acredita que assumir o Manchester United é, no momento, uma perspectiva tóxica para qualquer treinador em ascensão.

“Ele terá uma grande decisão a tomar em algum momento, porque, se continuar a ter sucesso, mesmo que moderado, no Como, um grande clube virá atrás dele”, afirmou Lineker. “Pode ser o United. Se ele aceitar esse trabalho, será louco! É um cemitério, na verdade.”

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O também apresentador Alan Shearer concordou e apontou a alta rotatividade de treinadores em Manchester como um grande sinal de alerta. “Sei que é um clube de futebol enorme, mas não é um trabalho atraente no momento, por causa de quantos [treinadores] passaram por lá e quantos foram demitidos”, acrescentou Shearer. Ele também brincou com as altas indenizações frequentemente pagas pelo clube: “A única coisa atraente é que ele pode receber uma ótima indenização daqui a 12 ou 18 meses.”

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Fabregas assume culpa pelo gol de honra do United no fim

Apesar da vitória marcante sobre o gigante da Premier League, Fabregas foi bastante crítico de suas próprias decisões durante a partida. O United conseguiu marcar um gol no fim depois de estar perdendo por 4 a 0, em uma queda de concentração pela qual o ex-meio-campista de Chelsea e Arsenal assumiu toda a responsabilidade.

“Lamento os últimos dez minutos porque fui eu quem disse à equipe para diminuir o ritmo, já que há outra partida e, com 4 a 0, podíamos administrar um pouco”, admitiu Fabregas após o apito final. “Disse aos jogadores para pararem de correr e ficarem no meio, e é algo de que me arrependo, porque sou o primeiro a sempre incentivá-los a lutar até o fim.

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“O gol deles me doeu porque diminuímos nossa intensidade e recuamos nosso bloco defensivo, mas a culpa foi minha.”

Jogos decisivos aguardam Carrick, sob pressão

Getty Images

Carrick agora enfrenta um momento decisivo para salvar sua passagem pelo comando do Manchester United. Após uma derrota tão contundente no cenário europeu, o técnico precisa conseguir uma reação imediata para amenizar a crescente insatisfação. Se não reverter rapidamente essa má fase, a troca de treinador em Old Trafford pode ser antecipada.

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Enquanto isso, Fabregas tentará manter o bom momento do Como. Depois de orientar deliberadamente seus jogadores a poupar energia nos minutos finais contra o United, seu elenco estará descansado para enfrentar os próximos compromissos, o que reforça ainda mais a reputação do técnico como um dos jovens treinadores mais promissores da Europa.