Ele será homenageado? Comunicado oficial da Federação Portuguesa em resposta à aposentadoria de Cristiano Ronaldo

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu um comunicado oficial após o anúncio de Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, de que se aposentava do futebol internacional, nesta quinta-feira.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, anunciou sua aposentadoria do futebol internacional em uma surpresa estrondosa, depois de ter afirmado anteriormente seu desejo de continuar, seguindo os passos de seu rival histórico Lionel Messi, que havia anunciado sua aposentadoria há cerca de um mês.

A Federação Portuguesa disse em seu comunicado: "A Federação Portuguesa de Futebol expressa sua mais profunda e sincera gratidão a seu capitão eterno, Cristiano Ronaldo, que anunciou hoje sua aposentadoria definitiva da seleção nacional".

E prosseguiu: "Com um profundo sentimento de gratidão e enorme admiração, a Federação Portuguesa de Futebol presta homenagem publicamente e agradece a Cristiano Ronaldo por sua trajetória excepcional com a qual serviu ao nosso país".

Próximas partidas POR Liga das Nações A 14:45 DEN

E acrescentou: "Nosso capitão não foi apenas um atleta notável, mas um líder inspirador, um exemplo de dedicação e o símbolo perfeito do espírito de nossa seleção nacional. Ao longo de uma trajetória internacional lendária, marcada por 234 partidas internacionais e 146 gols, o capitão carregou o país nas costas, quebrou recordes e conduziu a equipe a momentos que permanecerão gravados na história do futebol nacional para sempre".

A Federação Portuguesa completou: "Cada gota de suor, cada gol decisivo e cada braçadeira de capitão que usou com orgulho em campo refletem seu amor absoluto por nossa camisa".

E complementou: "Sua dedicação e seu legado ultrapassam os limites do campo. Cristiano Ronaldo elevou o nome de Portugal e inspirou gerações de jovens que sonham em seguir seus passos; para muitos de nós, ele é o melhor jogador de todos os tempos!".

E prosseguiu: "Por isso, a Federação Portuguesa de Futebol se recusa a permitir que essa despedida aconteça sem uma homenagem à altura. Nosso desejo firme e grandioso é organizar, planejar, participar e colaborar de forma efetiva naquilo que será sempre uma homenagem à altura da grande trajetória de Cristiano Ronaldo, em que os torcedores e o país possam aplaudir e celebrar, mais uma vez, o jogador que tanto nos deu".

E concluiu: "Obrigado por tudo, capitão, esta será sempre a sua casa, vamos rumo ao gol 1000".