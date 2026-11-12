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Andy Robertson igualará o recorde de Sir Kenny Dalglish de 102 jogos pela Escócia na partida contra a Macedônia do Norte, na sexta-feira, mas o capitão insiste que a noite pertence a seu antigo mentor e amigo no Liverpool. Robertson afirma que só estará no mesmo patamar de Dalglish em números e que o ex-jogador de 75 anos sempre será o maior que seu país já revelou.

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Robertson está prestes a igualar as 102 partidas de Dalglish pela seleção

Robertson fará sua 102ª partida pela seleção quando a Escócia receber a Macedônia do Norte no Hampden Park, na sexta-feira, 40 anos depois de Dalglish disputar seu último jogo pela seleção, na vitória por 3 a 0 sobre Luxemburgo. O lateral do Tottenham, que estreou contra a Polônia em 2014, poderá ultrapassar Dalglish na segunda-feira.

Em entrevista coletiva antes do jogo da Escócia, Robertson ressaltou que o recorde não os coloca no mesmo patamar. "Em número de partidas, estarei lado a lado com ele, mas não quero esquecer, nem quero que as pessoas esqueçam, a importância desse homem para o nosso país", disse.

Robertson: Dalglish sempre será o maior da Escócia

"Para mim, ele foi, possivelmente, o melhor jogador do mundo em sua época e sempre será o maior deste país, não importa o que aconteça no futuro", acrescentou Robertson. "Ele sempre será o primeiro a ter feito isso, aquilo e aquilo outro, e isso não deve ser esquecido.

"Talvez nem sempre sejamos bons em lembrar dessas grandes pessoas, e acho que amanhã é, sem dúvida, uma oportunidade para fazer isso por Kenny. Estou incrivelmente orgulhoso, mas amanhã, na minha opinião, não é exatamente sobre mim. É sobre ele, para começar, por quanto tempo o recorde durou, pelo que conquistou na carreira e pela pessoa que é."

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Dalglish mandou mensagem a Robertson quando ele se tornou capitão

Robertson passou a conhecer bem Dalglish depois de chegar ao Liverpool vindo do Hull City, em 2017, e os dois fizeram muitas brincadeiras sobre o recorde. "Brincamos muito [sobre bater o recorde dele], mas sei que, no fundo, ele tem muito orgulho de mim e também está muito feliz por mim", disse.

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"Sempre me lembro de que, quando recebi a braçadeira de capitão, ele foi um dos primeiros a me mandar uma mensagem dizendo: 'Sei que estou afastado do futebol há algum tempo, mas, se precisar de ajuda, posso ser essa pessoa'. E ter alguém assim com quem conversar sobre qualquer coisa e em quem confiar [é ótimo]."

O que vem pela frente para Robertson e a Escócia?

Robertson se tornará o jogador com mais partidas pela seleção escocesa se entrar em campo na segunda-feira, no último jogo da Liga das Nações contra a Suíça, em St Gallen. A Escócia venceu apenas uma das quatro partidas sob o comando de Sebastien Pocognoli.

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"Quando eu o ultrapassar, estarei à frente dele apenas em número de partidas pela seleção, e é só isso", insistiu Robertson. "Para mim, ele sempre será o maior deste país pelo que fez, pela forma como fez e também pelo homem que se tornou."