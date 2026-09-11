Uma lesão na coxa, sofrida em 2 de setembro no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras (0 a 0), tira Neymar de combate no momento. O jogador de 34 anos transferiu então suas atividades, sem hesitar, para a direção do clube.

O pré-requisito para a contratação de novos jogadores, porém, era a revogação de uma proibição de transferências imposta pela FIFA. Essa punição foi resultado de uma disputa judicial entre o Santos e o Monaco sobre a transferência de Jean Lucas em julho de 2023, que atualmente está sob contrato com o Bahia.

O clube do Principado exigiu dois milhões de euros. Depois que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o recurso do Santos, a FIFA impôs em 1º de julho de 2025 uma punição de três janelas de transferências.

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Empresa de Neymar quitou débitos do Santos FC

Nessa situação, segundo relatos da imprensa, a NR Sports, empresa de marketing esportivo da família Neymar, aparentemente entrou em ação. A empresa quitou os débitos do 13º colocado da tabela e, em troca, garantiu espaços publicitários nos uniformes. Desde então, a marca Pelé, adquirida pela NR Sports, estampa as camisas alvinegras.

Após a revogação da sanção, Neymar atraiu velhos companheiros de confiança para o Santos. Entre as contratações está Arthur, ex-talento do Grêmio. O volante defensivo de 30 anos não conseguiu se firmar na Europa nem no Barcelona (2018-2020) nem na Juventus de Turim (a partir de 2020). Arthur assinou um contrato de curto prazo até dezembro de 2026.

Além disso, Everton Cebolinha se juntou ao clube. O ponta de 30 anos (25 partidas pela seleção) já não vinha convencendo no Flamengo após sua transferência do Benfica em 2022. "Eu estava prestes a assinar na Rússia, mas a ideia de jogar com o Neymar era tentadora demais. Falei com ele e soube que precisava ir", declarou o jogador.

Philippe Coutinho se transferiu para o Santos por causa de Neymar

Philippe Coutinho também se deixou convencer a assinar. Após a rescisão de contrato com o Vasco da Gama em fevereiro, o ex-meia ofensivo de 34 anos, com passagens por Liverpool e Bayern de Munique, estava perto de encerrar a carreira. A perspectiva de voltar a jogar com Neymar, com quem já atuou no Mundial Sub-17 de 2009 e na Copa do Mundo de 2022, foi decisiva para o acerto.

Esportivamente, após vencer o Atlético Mineiro por 2 a 0 no jogo de ida, o time mira a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Bruno Lima, do portal UOL, resumiu o cenário da seguinte forma: "Esses reforços ainda estão longe do auge de rendimento, mas vão agregar valor ao time. No momento, os torcedores não pensam nas consequências financeiras, porque a conta precisa ser paga. Mas os torcedores redescobriram sua ambição. Eles estão fora de si de tanto entusiasmo e amam esse Neymar, que se transformou em CEO!"