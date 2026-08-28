"Eu realmente tenho muita dificuldade para ver como isso ainda pode mudar", disse Huth, que conhece muito bem a Premier League por suas 322 partidas e foi campeão inglês com o Leicester City em 2016, no podcast In The Mixer da All Out Football sobre a situação de Wirtz nos Reds.

Embora o jogador de 23 anos seja "obviamente um bom jogador", Huth ponderou que a Premier League pode ser grande demais para Wirtz no aspecto físico: "Ele tem problemas reais com sua fisicalidade", afirmou o ex-jogador de 42 anos, que disputou ao todo 19 partidas pela seleção da Alemanha e participou da Copa do Mundo em casa, em 2006.

Em 2025, o Liverpool havia pago uma taxa fixa de impressionantes 125 milhões de euros ao Bayer Leverkusen para levar Wirtz à Inglaterra. A primeira temporada do talentoso meia em Anfield foi, no geral, irregular, e Wirtz ainda não conseguiu corresponder às altas expectativas, apesar de bons momentos ao longo do período. Sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, a expectativa é de que tudo melhore no segundo ano e que venha a quebra definitiva.

O que o próprio Florian Wirtz diz sobre sua situação no Liverpool?

"Eu diria, sim, que evoluí em quase todos os aspectos. No que diz respeito ao meu nível físico, com certeza", disse Wirtz recentemente em entrevista à RTL e à Sky, contrariando, entre outros, a avaliação de Huth. "Também nos treinamentos eu tenho que ir quase ao meu limite todos os dias, porque aqui há jogadores que também treinam todos os dias com força total e têm esse nível de qualidade. Você mesmo também precisa estar em um bom nível", explicou o jogador da seleção alemã.

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Huth, no entanto, está pouco confiante em relação ao futuro de Wirtz na ilha e também criticou a atuação do meia na estreia da nova temporada da Premier League contra o Newcastle United (2 a 2), no fim de semana passado: "A linguagem corporal dele também é um pouco ruim", disse Huth sobre Wirtz. Huth não acredita que ele conseguirá mudar rapidamente o rumo da situação e chegou até a levantar a possibilidade de uma saída antecipada: "Até o Natal, eles provavelmente vão tentar negociá-lo se ele não melhorar, porque se tornou um problema caro para o Liverpool", declarou o ex-zagueiro.

Recentemente, o ídolo do Liverpool Jamie Carragher também havia adotado um discurso semelhante ao de Huth. "Não dá para continuar assim. Não funciona. Não funcionou na temporada passada. Eu simplesmente acho que, aos poucos, está chegando o momento em que ele não se encaixa mais no time", disse o ex-defensor dos Reds à Sky Sports sobre Wirtz.