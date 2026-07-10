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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Ele se tornou jogador da Bélgica... Um erro estranho coloca o árbitro da partida contra a Espanha em uma situação embaraçosa

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
M. Oliver
D. Olmo
Espanha
Bélgica
EUA
England

Uma das imagens mais curiosas da Copa do Mundo

O árbitro inglês Michael Oliver se viu em uma situação embaraçosa, após um erro estranho que cometeu durante a partida entre Espanha e Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

Oliver apitou a partida entre Espanha e Bélgica na sexta-feira, no Estádio Sofi, em Nova Jersey, na segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Aos 35 minutos da partida, Michael Oliver cometeu um erro fatal quando Dani Olmo, jogador da seleção espanhola, tentou avançar com a bola na entrada da área.

Enquanto o craque do Barcelona tentava alcançar a bola, ele se viu diante do árbitro inglês, que parecia ter se transformado em um dos jogadores da Bélgica que bloqueavam o caminho de Dani Olmo.

Michael Oliver foi obrigado a interromper a partida imediatamente, em meio a protestos dos jogadores da seleção espanhola, e o árbitro inglês teve que pedir desculpas a eles antes de retomar a partida com um tiro de falta.

Vale lembrar que esta é a quarta partida apitada por Michael Oliver na Copa do Mundo de 2026, após duas partidas na fase de grupos e outra nas oitavas de final.

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