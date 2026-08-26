Os Magpies seguem em busca de um reforço para o ataque na reta final da janela de transferências. Como as negociações com o OSC Lille por uma transferência do alvo preferido Matias Fernandez-Pardo estão travadas por conta de valores de transferência bastante distantes, El Khannouss teria entrado "na mira" dos ingleses, segundo a informação.

Eles já teriam observado o marroquino participante da Copa do Mundo há algumas semanas e consideram que El Khannouss se encaixa "perfeitamente no perfil exigido" pelo novo técnico Matthias Jaissle.

No VfB, já se conhece bem a situação de vendas caras de jogadores de ataque para o Newcastle no fim de uma janela de transferências desde o verão de 2025: naquela ocasião, Nick Woltemade se transferiu para a ilha por 75 milhões de euros. El Khannouss chegou um dia depois como substituto, por empréstimo, vindo do Leicester City, e no fim de maio foi contratado em definitivo por 15 milhões de euros. Em Newcastle, aprecia-se no jogador de 22 anos o fato de ele já ter acumulado experiência na Premier League.

O contrato de El Khannouss vai até 2030, e ele não seria "avesso" a uma mudança de volta para a Inglaterra. Os rumores sobre uma possível transferência para a nova temporada persistiram ao longo do verão. Assim, o Bild escreveu em junho que El Khannouss queria usar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México para se colocar em evidência diante de possíveis novos empregadores. Além disso, ele trocou de agência de representação.

Pouco depois, o kicker informou que El Khannouss estava frustrado e impaciente por causa da diminuição de minutos em campo em Stuttgart. Isso porque, enquanto no início da temporada passada ele ainda fazia parte dos titulares sob o comando do técnico Sebastian Hoeneß e aparecia regularmente no time inicial, suas participações foram ficando cada vez menos frequentes e, sobretudo, mais curtas ao longo da temporada.

Depois da Copa Africana de Nações, que El Khannouss havia perdido com o Marrocos para o Senegal antes de, posteriormente, ser declarado campeão por decisão administrativa, Hoeneß passou a utilizá-lo muitas vezes apenas como opção no banco: o atacante versátil virou um destaque em meio período.

Rumor de Galatasaray por Bilal El Khannouss

Um ponto crucial nesse contexto teria sido a final da Copa da Alemanha perdida para o Bayern de Munique em maio (0 a 3). Na ocasião, El Khannouss só entrou aos 78 minutos no lugar de Chris Führich. Pouco depois, saiu o 2 a 0, praticamente decisivo, para os bávaros, e o jogador que entrou não conseguiu mais conduzir uma reação.

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Depois disso, porém, não houve notícias quentes de transferência. Ainda assim, o campeão turco Galatasaray teria se interessado por ele em determinado momento.

Em sua primeira temporada pelo VfB, El Khannouss disputou 41 jogos oficiais em todas as competições, nos quais marcou nove gols e deu sete assistências. Na vitória por 4 a 0 na Copa da Alemanha no fim de semana passado contra o Hansa Rostock, El Khannouss esteve em campo por 22 minutos.