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O diretor do Bayern de Munique, Max Eberl, não mediu palavras ao avaliar Zlatko Tripic depois que o clube norueguês conquistou um ponto histórico na Champions League contra o gigante alemão. O atacante veterano esteve no centro dos acontecimentos quando o Viking FK reagiu para arrancar um surpreendente empate por 3 a 3, deixando o poderoso clube da Bundesliga abalado.

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Kane e Laimer criticam as atitudes de Tripic

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, foi um dos primeiros a manifestar sua frustração com a maneira como Tripic conduziu o jogo. Após o apito final, o atacante do Bayern fez um elogio com ressalvas à abordagem tática do adversário. Kane descreveu o veterano como “um jogador inteligente, que gosta de cavar faltas, rolar no chão e fazer cera”. Foi um sinal claro de que a equipe norueguesa havia conseguido irritar um dos finalizadores mais precisos do mundo durante o confronto agitado em Stavanger.

O veterano Tripic pareceu não se abalar com as críticas do ex-jogador do Tottenham. Pelo contrário, recebeu os comentários como um elogio e reconheceu que essas táticas eram necessárias para diminuir a diferença diante de uma equipe do porte do Bayern. “É bom que Kane me chame assim. Ele é incrivelmente bom nisso e sabe quanta malícia é necessária”, disse a jornalistas. “Não deveríamos facilitar demais para eles e procuramos tirar vantagem disso.”

Konrad Laimer também ficou perplexo com a arbitragem, sobretudo por causa de um confronto físico com Tripic. O meio-campista austríaco considerou que o jogador do Viking teve sorte de continuar em campo sem receber um cartão. “Acho que ele me acertou na cabeça com a mão. Então pensei: isso é claramente para cartão. De qualquer forma, o árbitro só apitou o que quis, mas essa é outra história”, disse Laimer ao Bild. A sensação de injustiça no Bayern era evidente, enquanto a equipe tinha dificuldades para lidar com a abordagem física e psicológica do azarão.

Expulsão aumenta a revolta do Bayern

A tensão chegou ao limite em um lance envolvendo Michael Olise, que acabou expulso. Tripic esteve novamente no centro da controvérsia: primeiro, puxou a camisa de Olise; em reação, o jogador do Bayern arremessou a bola no rosto do norueguês. O momento de descontrole custou caro à equipe de Vincent Kompany, obrigada a disputar os minutos finais com dez jogadores. O episódio mostrou como o Viking conseguiu atrapalhar o ritmo do hexacampeão europeu.

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O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, foi especialmente duro em seus comentários após a partida e criticou diretamente Tripic por seu papel na expulsão. Eberl sugeriu que a provocação havia sido calculada e que seus jogadores caíram nela. “Ele se comportou como um babaca em campo. Queria ganhar o jogo e nós nos deixamos provocar. Ele conseguiu o que queria”, disse Eberl à Sky Sport. As palavras do dirigente evidenciaram a profunda irritação na cúpula do clube bávaro com o desenrolar da partida na Noruega.

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Vincent Kompany, embora frustrado com as táticas do adversário, também responsabilizou seu próprio jogador pela falta de disciplina. O treinador belga criticou a “atitude estúpida” de Olise e observou que o jovem ponta tinha plena consciência do erro. A expulsão mudou o rumo do jogo e deu ao Viking a oportunidade de buscar o empate nos minutos finais, que acabou vindo com Haugen. Para Kompany, foi uma dura lição sobre as exigências psicológicas de uma competição europeia de alto nível fora de casa.

Tripic aproveita o papel de azarão

Apesar das duras críticas vindas do Bayern, Tripic pareceu gostar do caos que ajudou a criar. Ele sugeriu que a frustração de Olise vinha do fato de ter sido neutralizado pelo plano defensivo do Viking. “Nós o provocamos um pouco”, admitiu o atacante ao comentar o lance da expulsão. Tripic reconheceu que havia se tornado o vilão da noite e mencionou a recepção hostil que recebeu dos visitantes ao longo dos 90 minutos.

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O atacante experiente, que deu uma assistência decisiva para o primeiro gol, encerrou a noite com bom humor diante da hostilidade dirigida a ele. Deu a entender que o clima estava tão tenso que achou melhor manter distância dos jogadores do Bayern após a partida. “Fui xingado pela maioria das pessoas. Não tive coragem de entrar no vestiário do Bayern para trocar minha camisa”, disse, rindo, claramente satisfeito com uma atuação que entrará para a história de seu clube.

Com o empate, o Bayern de Munique fica com quatro pontos após seus primeiros jogos, enquanto o Viking finalmente soma seu primeiro ponto na tabela.