Patrick Vieira iniciou sua missão à frente da comissão técnica da seleção de Senegal com uma nova convocação que trouxe diversas mudanças, sendo a mais marcante a ausência do capitão Sadio Mané, estrela do Al-Nassr da Arábia Saudita, do próximo período de treinamentos.

Vieira, que assumiu o comando dos Leões de Teranga como sucessor de Pape Thiaw, anunciou sua primeira lista visando os confrontos contra Moçambique e Etiópia nas eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações de 2027, antes de disputar um amistoso diante das Comores em Marselha.

O início do trabalho do treinador francês vem após um final decepcionante na Copa do Mundo, com a eliminação de Senegal nas oitavas de final diante da Bélgica pelo placar de 3 a 2, levando Vieira a iniciar uma nova etapa na qual busca reconstruir a seleção mantendo alguns dos pilares fundamentais.

Ausência de Mané e retorno de Gueye

A lista teve a ausência de Sadio Mané, enquanto alguns dos líderes mantiveram sua presença, com destaque para Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye.

Vieira também convocou Pape Gueye, que havia anunciado sua aposentadoria temporária da seleção após a Copa do Mundo, enquanto a comissão técnica anterior permanecesse em suas funções.

No gol, Yehvann Diouf, goleiro do Nice, aparece à frente das novas opções para ocupar a posição de goleiro titular após a aposentadoria de Édouard Mendy da equipe internacional.

Sobre a ausência de Mané, a estrela senegalesa não anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção, num momento em que já havia circulado, após a Copa do Mundo, uma mensagem falsa alegando sua aposentadoria, antes que fosse reproduzida por diversos veículos de imprensa como verdadeira.

Espera-se que Vieira dê mais esclarecimentos sobre a decisão de deixar o ex-capitão da seleção fora de sua lista.

Malang Sarr aparece pela primeira vez

A lista de Vieira teve outra surpresa, representada pela convocação de Malang Sarr pela primeira vez em sua carreira com a seleção de Senegal.

O ex-zagueiro do Newcastle se junta a um grupo de nomes que atuam nas ligas europeias, entre eles Nobel Mendy, jogador do Hull City, Sadibou Sane, do Monaco, e Arouna Sangante, além de Iliman Ndiaye, Lamine Camara e Ibrahima Mbaye.

O nome de Ismaïla Soumaré, jogador do Rennes, também apareceu na lista, numa decisão que pode representar uma surpresa diante da forte concorrência pelas posições do ataque.

Em contrapartida, Vieira não convocou nem Pape Demba Diop nem Bathie Ciss para o próximo período de treinamentos.

Lista completa de Senegal

Goleiros: Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ngagne Demba Tiam, Mamour Ndiaye.

Defesa: Kalidou Koulibaly, Nobel Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Sadibou Sane, Arouna Sangante, Lamine Sy.

Meio-campo: Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Saboukou Ndiaye, Pape Matar Sarr.

Ataque: Ibrahima Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdallah Sima, Assane Diaw, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Mamadou Diakhon, Pape Moussa Fall.