'Ele sabe o que os jogadores precisam' - Hazard diz aprender com Zidane no Real Madrid

Atacante de 28 anos do Real Madrid faz elogios ao técnico francês e diz que aprende com ele em sua estadia no estádio Santiago Bernabéu

Eden Hazard diz que está adorando a experiência de aprender com um de seus ídolos da infância, Zinedine Zidane, enquanto sua carreira no entra em ação.

O início da vida de Hazard no Santiago Bernabeu foi desviado por uma lesão na coxa sofrida na pré-temporada, mas ele já fez sete aparições desde que completou sua transferência do .

O sucesso de Zidane como técnico em sua primeira passagem pelo Real Madrid surpreendeu a muitos, pois o jogador de 47 anos conquistou três títulos consecutivos da UEFA em seu primeiro trabalho importante.

No entanto, Hazard pensa que sua vida anterior como uma superestrela e vencedor da Bola de Ouro significa que ele estava preparado exclusivamente para os desafios de gerenciar alguns dos maiores nomes do futebol mundial.

"Para qualquer jogador de futebol, Zidane é um exemplo", disse o belga à TV Real Madrid.

"Ele empolgou todo mundo quando jogou futebol. Quando eu era criança, eu o amava, assistia seus jogos e queria assistir Zidane fazer o que ele fazia, eu amava tudo nele. Depois que ele se aposentou, não achei que ele fosse para a carreira de treinador tão cedo. No entanto, do jeito que as coisas aconteceram, ele acabou aqui e eu também. Ter meu ídolo como técnico significa que aprender coisas com ele me faz feliz. Ele é honesto e fala com você quando precisa, ele próprio era um jogador e sabe o que nós, jogadores, precisamos".

No entanto, as coisas não correram muito bem desde que Zidane voltou a Madri, nos últimos estágios da temporada passada, e sua busca por novas contratações ainda está em alta.

Hazard tem um gol solitário em sete jogos, enquanto o atacante Luka Jovic ainda não encontrou a rede depois de ter se restringido a um papel parcial pela forma consistente de Karim Benzema.

O Real Madrid está a quatro pontos do topo da Liga, com um jogo à frente do líder , ​​e a cinco pontos do , no Grupo A da Liga dos Campeões.