Desde, no mais tardar, a sexta-feira da semana passada, toda a Alemanha do futebol sabe que Wael Mohya tem um talento extraordinário e potencial para se tornar um jogador marcante de sua geração. Mas, por mais impressionante que tenha sido a forma como o jovem de 17 anos conduziu o Borussia Mönchengladbach, gigante de outros tempos que vinha cambaleando, à vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o VfB Stuttgart e, enfim, ao primeiro triunfo em sete jogos nesta temporada da Bundesliga, são também as qualidades que não dizem respeito principalmente ao futebol que o tornam especial.

"Uma coisa que é sempre um bom sinal: ele é incrivelmente querido no elenco", destacou recentemente Rouven Schröder, diretor esportivo do Gladbach, no Sport1-Doppelpass. Ninguém teme que ele desenvolva os ares de estrela que um jovem talento tão badalado pode rapidamente passar a exibir. Mesmo quem vê de fora consegue imaginar por que Mohya é tão querido pelos companheiros: com um sorriso maroto sempre no rosto, é difícil não gostar do jeito descontraído, simpático e um pouco avoado de Moya. Ele combina a autoconfiança saudável, indispensável no ambiente competitivo do futebol profissional, com uma humildade agradável e autêntica.

"Wael foi muito bem criado, tem uma ótima família, muito tranquila", disse Schröder ao elogiar o caráter e o ambiente familiar da maior joia do Borussia como exemplares. É um fator especialmente importante numa situação como esta: aos 17 anos, Mohya foi escolhido como a esperança de um clube com o peso do Gladbach e recebe elogios por toda parte. Ele precisa, por um lado, não deixar o sucesso subir à cabeça nem perder de vista aspectos essenciais ao desenvolvimento de um talento ainda em formação e, por outro, não sucumbir à pressão que acompanha tudo isso. Como se sabe, não foram poucos os talentos que fracassaram diante desse desafio.

Mohya está muito bem preparado para evitar as duas armadilhas. Perder os pés no chão? No momento, isso parece fora de questão, porque as pessoas mais próximas a ele não deixariam. Um exemplo simpático: há alguns meses, no canal do Gladbach no YouTube, um torcedor perguntou quem era melhor, ele ou seu irmão Rayan, cerca de um ano e meio mais velho, que joga desde o verão pelo VfB Hilden, da liga regional. Mohya não conseguia parar de rir. "Se eu disser a verdade, vou levar bronca da minha mãe", respondeu, por fim. Em resumo: ele sabe exatamente do que é capaz, mas também sabe que isso não o coloca acima dos demais.

Wael Mohya era fã de Raffael e Ronaldinho

Criado perto do Borussia-Park e levado ao futebol pelo irmão Rayan e pelo pai, Mohya chegou aos Potros aos sete anos. Era fã de Raffael, ídolo do Gladbach que na época brilhava pelo Borussia. Também admirava Ronaldinho, embora não tivesse acompanhado seus melhores anos. "Quando eu era criança, ganhei um tablet de aniversário. Assisti a vídeos com os melhores momentos do Barcelona e vi lances do Messi e também do Ronaldinho. O jeito como ele tratava a bola me fascinou na hora", contou Mohya em entrevista ao kicker.

Nascido em 31 de dezembro de 2008, ele era inevitavelmente o mais novo até entre os jogadores de sua faixa etária e, nas categorias de base, às vezes precisava compensar diferenças de idade significativas e encontrar maneiras de acompanhar os demais fisicamente. Talvez venha daí uma qualidade extra de seu jogo atual: Mohya nem sempre precisa de um drible perfeito para levar a melhor.

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Foi o que aconteceu em sua assistência excepcional para o gol que deixou o Gladbach temporariamente à frente por 2 a 1 contra o Stuttgart. Ao enfrentar Leo Sauer e Lorenz Assignon sozinho, ele parecia ter sido parado pelos dois, mas estava determinado a passar e, jogando no limite da falta, de algum modo conseguiu. "Wael tem 17 anos. É preciso parar para pensar nisso. A maneira como ele avança driblando, como joga no um contra um, como preparou o segundo gol", elogiou depois o diretor esportivo Schröder à Sky. Em Stuttgart, o jovem ainda marcou o importante terceiro gol do Gladbach.

Como cinco dias antes ele já havia marcado um belo gol na derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim, Mohya se tornou, aos 17 anos e 296 dias, o quarto jogador mais jovem da história da Bundesliga a balançar as redes em duas partidas consecutivas. Ele é o grande motivo de esperança em uma temporada até aqui tão complicada para o Borussia, que continua na lanterna da tabela. Ele está prestes a se firmar como titular na Bundesliga em uma idade impressionantemente baixa. Suas enormes qualidades com a bola são evidentes para qualquer um: drible excepcional, controle de bola preciso, velocidade, criatividade e habilidade com os dois pés.

Wael Mohya: exemplar não só com a bola

"Criativo, livre, forte com a bola. Desinibido, instintivo, rápido para ler as situações", descreve o próprio Mohya, que prefere jogar pela ponta esquerda ou como meia-atacante pelo lado esquerdo do meio-campo. Mas, de forma bastante notável para um jogador tão jovem e criativo, ele também afirma, de maneira convincente, que um bom atacante "deve criar as jogadas ofensivas da equipe, mas também ajudar na defesa, voltar para marcar. Todo mundo gosta de jogar com a bola, eu também, mas o jogo sem a bola é igualmente importante."

Melhor ainda: Mohya já demonstra essa atitude em campo com regularidade. "Não foram só a assistência e o gol dele que foram incrivelmente bons. Ele fez muita coisa, se comportou muito, muito bem taticamente. Voltou para ajudar, ajudou a fechar o meio", elogiou o técnico do Gladbach, Alexander Blessin, após a vitória em Stuttgart, destacando sobretudo o trabalho sem a bola de seu jovem talento. E acrescentou: "Normalmente não gosto de destacar ninguém, mas isso foi excelente, excelente, excelente."

Mohya também se beneficia do fato de que, há alguns anos, o Gladbach assumiu expressamente o compromisso de dar mais oportunidades aos talentos de suas categorias de base no time principal. Diante da evolução recente do jogador, o clube do Baixo Reno deve estar ainda mais feliz por ele continuar ali. Afinal, não faz muito tempo que sua permanência parecia longe de ser garantida.

Gladbach quase perdeu Wael Mohya antes de sua estreia profissional

No início do verão de 2025, o clube corria o risco de perder o jogador, então com 16 anos, antes mesmo de sua primeira partida pelo time profissional. O Gladbach havia deixado passar a oportunidade de renovar o contrato de Mohya, que estava perto do fim, e, de repente, notícias na imprensa chegaram a apontar que o talento do meio-campo deixaria o Borussia. Outros clubes da Bundesliga, sobretudo o Eintracht Frankfurt, teriam tentado atraí-lo, e o Ajax de Amsterdã também estaria interessado.

Mohya acabara de chamar a atenção na fase decisiva do Campeonato Alemão sub-17. No início de junho de 2025, na semifinal contra o Bayern de Munique, chegou a roubar a cena de Lennart Karl, que pouco depois pôde viajar com as estrelas do campeão alemão para o Mundial de Clubes. O time sub-17 do Gladbach venceu Karl e seus companheiros por 3 a 1. Não foi o atual astro do Bayern e jogador da seleção alemã principal, mas Mohya quem se destacou em campo, com dois gols. Uma semana depois, ele voltou a ser decisivo, com um gol e uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre o RB Leipzig na final, e o entusiasmo em torno de seu nome ganhou força de vez.

Quase um mês depois, o Gladbach pôde anunciar que Mohya, "apesar de diversas outras propostas, decidiu continuar no caminho que mostramos a ele no Borussia". Ainda com 16 anos, ele renovou seu contrato até 2028. Foi decisiva a perspectiva de receber uma oportunidade imediata entre os profissionais, embora, pela idade, estivesse apenas começando seu primeiro ano na categoria sub-19.

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Talvez a afirmação definitiva tivesse vindo bem antes, mas, durante a pré-temporada de 2025, Mohya sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral medial do joelho em um amistoso contra o Valencia e, por isso, ficou semanas afastado. "Não foi fácil. Era meu primeiro jogo no Borussia-Park cheio, todas as atenções estavam voltadas para o aniversário de 125 anos do clube, e aí aconteceu uma lesão como essa. Mas, no fim, aceitei rapidamente a situação e logo voltei a olhar para a frente", explicou Mohya.

Wael Mohya é o jogador mais jovem a estrear pelo Gladbach

Ele recuperou seu espaço por meio do sub-19 e, no fim de outubro de 2025, chegou o momento: Mohya estreou como profissional na partida contra o Karlsruher SC pela Copa da Alemanha, vencida por 3 a 1. Desde então, é o jogador mais jovem a estrear na história do Gladbach, com 16 anos, nove meses e 27 dias. "Tivemos de prestar atenção ao horário e à lei de proteção dos menores. Se houvesse prorrogação, ficaria complicado", brincou Eugen Polanski, então técnico do Gladbach e importante apoiador de Mohya. "Sou a favor de que se ganhe experiência. Não importa se ele tem 16, 17 ou 18 anos: o desempenho é o que conta. O garoto é bom, é muito profissional. É um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora", acrescentou Polanski, em um elogio especial ao estreante.

Desde então, passou-se um ano, e Mohya deu vários outros passos, incluindo um marco em Munique no início de março: na derrota por 4 a 1 para o Bayern, o jovem de 17 anos marcou seu primeiro gol na Bundesliga. Pouco depois de entrar em campo, fez o gol de honra do Borussia e voltou a encontrar Lennart Karl cerca de nove meses após a semifinal do sub-17: "Depois do jogo em Munique, conversamos um pouco sobre como tudo pode acontecer rápido. E ainda trocamos camisas", revelou Mohya.

Mohya havia jogado com Karl, também nascido em 2008, na seleção alemã sub-16 alguns anos antes. Nesse intervalo, a ascensão da joia do Bayern, que já disputou quatro partidas pela seleção principal, foi um pouco mais rápida. Mas, diante das primeiras decisões ousadas do novo técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, que deu a nove jogadores a chance de estrear pela seleção em sua primeira convocação oficial, é bastante provável que ele também esteja observando Mohya com muita atenção. Ainda mais porque o jogador do Gladbach, além de suas habilidades com a bola, tem qualidades na pressão e na pressão após a perda da posse que o tornariam ideal para o estilo de jogo de Klopp.

Wael Mohya jogará pela Alemanha ou pelo Marrocos?

Ainda está totalmente em aberto, porém, se Mohya sequer quer jogar pela Alemanha. Embora o adolescente sempre tenha vestido a camisa da seleção alemã nas categorias de base e tenha estreado pela equipe sub-21 no fim de setembro, ele tem raízes marroquinas e, por isso, ainda pode optar pelo país do norte da África. "Tudo continua em aberto", esclareceu novamente no verão o jogador de grande habilidade técnica, ressaltando: "Vou tomar meu tempo para decidir."

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Como confirmou em março ao kicker, a federação marroquina de futebol já entrou em contato com ele. Os marroquinos gostariam muito de convencer Mohya a mudar de seleção e transformá-lo em um dos principais nomes para a Copa do Mundo de 2030, que sediarão junto com Espanha e Portugal. A federação alemã, portanto, está avisada e certamente se empenhará para não perder um de seus talentos mais promissores.

Enquanto isso, em Mönchengladbach, todos sabem que, mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que Mohya sairá para dar o próximo passo na carreira. Segundo notícia recente da Sky, o Bayern de Munique, entre outros, acompanha Mohya de perto. O mesmo valeria para outros grandes clubes alemães, como Borussia Dortmund, RB Leipzig e Bayer Leverkusen.

O Bayern, em particular, já teria conquistado uma pequena vantagem, segundo o Bild. Max Eberl, diretor de futebol, e Christoph Freund, diretor esportivo, teriam consultado pessoas próximas a Mohya para saber exatamente qual é sua situação contratual no Gladbach e como uma possível transferência poderia ser viabilizada. Se o Bayern avançar de fato, afirma o Bild, terá "boas chances".

É improvável, porém, que Mohya deixe os Potros já no inverno. No próximo verão, a situação pode ser diferente. Segundo a Sky, a permanência depende, antes de tudo, de o clube evitar o rebaixamento. A perspectiva esportiva para o futuro, naturalmente, também tem um papel importante.

De qualquer forma, para não se ver obrigado a vender Mohya já em 2027, o Gladbach quer renovar seu contrato, que termina em 2028. Segundo o Bild, já houve conversas a respeito. Fala-se em dobrar o salário para dois milhões de euros, incluindo bônus.

É típico do ambiente tranquilo em torno de Mohya que as negociações sejam conduzidas com muita cautela e que se procure envolver o jogador o mínimo possível. Como destacou recentemente o diretor esportivo Schröder no Sport1-Doppelpass, Mohya se sente "muito à vontade" no Borussia. Mas Schröder também avalia com realismo o futuro a médio prazo: "Ele não vai jogar a vida toda pelo Borussia Mönchengladbach."