O Galatasaray teria oferecido ao Real Madrid, no verão, até 50 milhões de euros pelo meio-campista Eduardo Camavinga, de 23 anos. O Real Madrid parecia aberto a conversar, afinal, internamente o francês teria sido visto como "não inegociável". Mas a transferência para a Turquia fracassou por causa do jogador.





Camavinga não veria a Süper Lig como seu próximo destino preferido e, em vez disso, queria, ao que tudo indica, se firmar no Real Madrid. Sob o comando do novo treinador Jose Mourinho, o versátil meio-campista central, que no Real também já atuou como lateral, não é titular. Ainda assim, até aqui ele teve, sim, seus minutos. Mourinho utilizou Camavinga até agora em todos os seis jogos da Primera Division.

Segundo informações do jornal esportivo diário espanhol "AS" e do portal turco "Fanatik", o Galatasaray, porém, não teria abandonado a esperança de contar com Camavinga. De acordo com a publicação, o clube de Leroy Sane já prepara uma nova oferta por Camavinga para o inverno. O cálculo do Gala: se Camavinga não conseguir de forma duradoura entrar no time titular sob Mourinho, ele poderia, por frustração, talvez acabar concordando com uma transferência para o Gala, ainda que inicialmente apenas por empréstimo.

Até quando vai o contrato de Eduardo Camavinga com o Real Madrid?

Camavinga certamente se beneficiou no verão do fato de Rodri não ter cedido à longa insistência do Real e, no fim, ter se transferido do Manchester City para o FC Barcelona. Com isso, a concorrência no meio-campo do Real ao menos não aumentou excessivamente. Ainda assim, Aurelien Tchouameni e Federico Valverde estão acima de Camavinga na hierarquia entre os meio-campistas centrais de orientação mais defensiva.

Camavinga tem contrato com o Real Madrid até 2029.



