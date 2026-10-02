"Ele quer encerrar a carreira no Dinamo e espera que isso dê certo, até mesmo como treinador. Ele gostaria de começar sua carreira de técnico no Dinamo. Dani ainda usa em casa uma camisa do Dinamo com o número 7 e o seu nome, mesmo agora em Barcelona", revelou o empresário de Olmo, Andy Bara, no podcast Incubator.

O meia de 28 anos já atuou pelos Azuis entre 2014 e 2020. Depois de se transferir de La Masia para Zagreb, o meio-campista ofensivo disputou 124 jogos oficiais por lá, antes de dar o passo seguinte rumo ao RB Leipzig.

Uma ida para o Bayern de Munique já era cogitada naquela época, mas não se concretizou por recomendação do agente. "Ele recusou o Bayern por iniciativa minha, quando ainda estava no Dinamo. Eu disse a ele: você precisa dar mais um passo à frente. E foi isso que aconteceu. Mais tarde, ele recebeu novamente uma oferta do Bayern já como jogador do Leipzig", disse Bara.

Nem a primeira investida nem as aproximações posteriores dos bávaros levaram a uma transferência. Também no verão de 2024, os dirigentes do Bayern se esforçaram intensamente pelo espanhol, mas acabaram derrotados na disputa pela contratação. Olmo decidiu, em vez disso, retornar aos catalães, que pagaram 61 milhões de euros ao Leipzig em taxa de transferência.

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Por causa de Musiala e Olise? Bayern de Munique estaria de olho novamente em Dani Olmo

O fato de os rumores sobre um interesse do clube de Munique só recentemente terem voltado a surgir também pode estar ligado ao planejamento do elenco na Säbener Straße. Entre os dirigentes do Bayern, aparentemente cresce a preocupação de que grandes clubes internacionais possam avançar de forma concreta por Jamal Musiala e Michael Olise. Para se resguardar, os bávaros estariam de olho em Olmo.

O contrato de Olmo com o Barcelona é válido até 2030, razão pela qual se fala em uma taxa de transferência de cerca de 70 milhões de euros. No elenco estrelado dos catalães, o espanhol não faz parte atualmente dos titulares absolutos sob o comando do técnico Hansi Flick: na temporada em curso, ele foi titular em apenas três dos oito jogos oficiais, mas ainda assim distribuiu boas três assistências.

Desde seu retorno ao Barça, Olmo soma 20 gols e 20 assistências em um total de 96 jogos.