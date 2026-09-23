Relatórios da imprensa revelaram detalhes da oferta faraônica que o clube saudita Al-Ahli apresentou para contratar Didier Deschamps, ex-treinador da seleção da França, antes do início da atual temporada.

O Al-Ahli havia contratado o holandês Marino Pusic para comandar a equipe durante a atual temporada, como substituto do alemão Matthias Jaissle, depois de ter seu nome ligado a diversos treinadores de renome mundial, a exemplo do próprio Deschamps.

O jornal francês "L'Équipe" afirmou que Fabrice Bocquet, presidente-executivo do Al-Ahli, ofereceu a Deschamps a assinatura de um contrato de 3 anos, com um salário de 10 milhões de euros.

O jornal esclareceu que a diretoria do Al-Ahli, subordinada ao Fundo de Investimento Público saudita, decidiu por fim contratar Pusic.

Segundo o "L'Équipe", o treinador francês não parece ter pressa em relação a um retorno aos trabalhos durante a atual temporada, podendo tirar um descanso até o fim da temporada para passar mais tempo com sua família, após 14 anos consecutivos à frente da França.

Mas, ao mesmo tempo, Deschamps não pretende repetir a experiência de seu compatriota Zinedine Zidane, quando ficou afastado do trabalho por 5 anos completos, desde sua última experiência como treinador no Real Madrid até que ele próprio o sucedeu na seleção da França.

Vale lembrar que o Al-Ahli vem sofrendo bastante sob o comando de Pusic desde o início da atual temporada, sendo seu último resultado negativo a eliminação do Campeonato Mundial de Clubes nas quartas de final, após a derrota para o sul-africano Mamelodi Sundowns por 1 a 2.