Ele recebeu o que merecia... Reconhecimento espanhol pela contribuição de Díaz com os Leões do Atlas

A decisão de Ibrahim Díaz de defender a seleção marroquina em vez da espanhola não foi apenas uma escolha internacional, mas sim uma aposta em um projeto no qual ele acreditou desde o início. Meses depois de dar esse passo, os resultados parecem estar lhe dando a melhor resposta que ele merece dentro do campo.

O jornal AS dedicou ao astro marroquino uma reportagem especial na qual elogiou seu brilhantismo, afirmando que o jogador do Real Madrid continua apresentando atuações notáveis com os “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026, depois de se impor como um dos principais criadores de jogadas do torneio, confirmando que sua escolha pelo Marrocos não foi um risco, mas sim uma decisão ponderada cuja acertada escolha foi comprovada pelo tempo.

Ao longo de cinco partidas na Copa do Mundo, Diaz marcou um gol e deu quatro assistências, liderando a lista dos melhores criadores de jogadas do torneio e se tornando o melhor jogador africano da história da Copa do Mundo nesse quesito, depois de dar assistências para dois gols de Ezzedine Ounahi e Sofiane Rahimi na vitória sobre o Canadá nas oitavas de final, na noite de sábado.

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O jogador, de 26 anos, vive seu melhor momento na seleção, jogando com grande liberdade na posição atrás dos atacantes, sob o comando do técnico Mohamed Wahbi, com sua tendência constante de se aprofundar no campo e criar perigo perto da grande área.

Diaz disse após a vitória sobre o Canadá: “Tudo está indo muito bem. Estou muito feliz com o que estou conquistando. O apoio e o carinho que recebi desde que cheguei ao Marrocos têm sido incríveis. Mostrar a melhor versão de mim mesmo é uma sensação única, e estou orgulhoso do que estou apresentando. Temos um grupo maravilhoso que nos faz aproveitar cada momento”.

A reportagem destacou que Díaz estava ciente de que a Copa do Mundo poderia representar um momento de amadurecimento futebolístico em sua carreira, depois de ter conseguido se firmar no Real Madrid e precisar apenas de uma oportunidade para mostrar seu potencial no cenário internacional.

E continuou: “Por outro lado, o jogador não conquistou confiança suficiente na seleção espanhola, antes de receber uma proposta da Federação Marroquina, que lhe apresentou um projeto esportivo ambicioso que incluía a disputa pelo título da Copa Africana das Nações e a participação na Copa do Mundo”.

Desde então, Díaz continuou a deixar sua marca na seleção marroquina, depois de contribuir para a conquista da Copa Africana das Nações de 2025 e receber o prêmio de melhor jogador do torneio, antes de continuar a brilhar na Copa do Mundo de 2026, confirmando que sua escolha de representar os “Leões do Atlas” foi a decisão certa no momento certo.

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