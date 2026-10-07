É uma questão de tempo até Givairo Read fazer sua estreia pela seleção holandesa. É o que espera o jornalista Lentin Goodijk, da Voetbal International, como contou no podcast VI ZSM.

A seleção sub-21 da Holanda viveu uma campanha de classificação para a Euro extremamente complicada, mas ainda pode sonhar com a vaga na fase final. Na terça-feira, garantiu com muito sufoco o segundo lugar do grupo, o que levou a equipe do técnico Michael Reiziger aos playoffs.

Ao ser perguntado sobre qual jogador o surpreendeu positivamente neste período de jogos de seleções na seleção sub-21 da Holanda, Goodijk respondeu: “Se você simplesmente vê os jogos, acho que, por exemplo, Givairo Read realmente se destaca.”

“Isso dá para ver na inteligência, na maturidade, em entrar em um duelo ou dar um passinho para trás porque você sabe que a bola ainda vai chegar aos seus pés. Mas também nas escolhas certas com a bola sob pressão e nos duelos importantes que ele precisa vencer, ele vence. Ele também tem força física para isso.”

“Assim, você também percebe que ele já tem dezenas de partidas em alto nível no currículo, inclusive na Liga dos Campeões. Este é um jogador que realmente vai dar o passo para a seleção holandesa em algum momento.”

“Claro que ele tem um pouco de azar porque há dois caras à frente dele na posição, Denzel Dumfries e Jurriën Timber, que talvez estejam entre os cinco melhores laterais-direitos do mundo. Aí tente entrar no time”, disse Goodijk.

Read, no entanto, não é o único jogador talentoso da equipe, segundo Goodijk. “Claro que você também pode citar Kees Smit. E talvez Dies Janse siga se desenvolvendo pensando no futuro. Agora vimos Sean Steur pela primeira vez na seleção sub-21 da Holanda. Ele também acompanha com muita facilidade, na verdade. Então, individualmente, há realmente muitos talentos neste grupo, só que coletivamente eles ainda não conseguiam render bem. E isso agora também começou a aparecer um pouco.”