O técnico do Bayern de Munique sofreu com fortes dores no quadril durante o jogo de sábado contra o RB Leipzig, pela Bundesliga. Além disso, enfrenta uma infecção viral. A combinação obrigou Kompany a passar quase toda a partida sentado no banco. Quem assumiu as orientações à beira do campo foi, quase exclusivamente, o auxiliar Aaron Danks.

O jornal Bild revelou novos detalhes sobre o estado de saúde do belga, que ficou em casa na segunda-feira e não participou do treino fechado. Além de Danks, os auxiliares Rene Maric, Floribert N’Galula e Daniel Fradley o substituíram.

Na segunda-feira, Kompany teria sido examinado pela equipe médica liderada pelo clínico da equipe, Prof. Dr. Roland Schmidt. Internamente, a doença não é tratada como algo sem importância, já que o treinador de 40 anos estava muito debilitado na época do jogo contra o Leipzig. Embora tenha falado com os jogadores no vestiário, ele teria se deitado em um sofá da Allianz Arena tanto no intervalo quanto após o apito final.

Bayern de Munique: por que Vincent Kompany sente dores no quadril?

Segundo o tz , os problemas no quadril estão relacionados à gripe, que estaria causando problemas em um tecido cicatricial antigo. Por isso, antes do jogo contra o Leipzig, Kompany teve dificuldades visíveis para subir a escada que leva dos corredores internos ao gramado da Allianz Arena.

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Após a partida, Kompany também não participou da habitual rodada de entrevistas e enviou os dirigentes, entre eles Max Eberl, em seu lugar. "Ele está deitado no vestiário dos treinadores neste momento", disse o diretor esportivo à Sky . Em outra ocasião, reforçou: "Ele realmente não está bem." Joshua Kimmich, por sua vez, disse não saber do problema. "O que ele tem? Eu nem fiquei sabendo", afirmou, antes de brincar: "Acho que ele não está a fim de falar com vocês."

Eberl, no entanto, mostrou otimismo de que Kompany estará recuperado para o importante jogo contra o Arsenal na Liga dos Campeões. "Temos plena convicção de que isso não será um problema para quarta-feira." Ainda assim, admitiu: "Ainda não posso dizer qual será o papel dele."

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Em condições de enfrentar o Arsenal? A situação de Vincent Kompany

Segundo o Bild, os dirigentes do Bayern de Munique continuam confiantes, a um dia do confronto com o finalista da temporada passada, de que Kompany poderá comandar a equipe. Um sinal positivo foi que ele já havia voltado à Säbener Straße no domingo para a preparação.

Kompany também não quer abrir mão de dirigir o último treino na terça-feira. A decisão definitiva sobre sua presença contra o Arsenal deve sair na entrevista coletiva das 16h.







