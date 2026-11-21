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O meio-campista do Santos Arthur Melo falou sobre o profissionalismo extremo de Cristiano Ronaldo e revelou a intensa vontade de vencer que une o ídolo português a Lionel Messi e Neymar. Após dividir o vestiário com os três craques ao longo da carreira, o brasileiro descreveu seu ex-companheiro de Juventus como um "robô" incansável.

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Meia relembra convivência com craques

Arthur detalhou a disciplina diária incomparável de Ronaldo e explicou o que o une a Messi e Neymar. Depois de despontar no Grêmio, disputou 60 partidas ao lado de Messi no Barcelona entre 2018 e 2020, antes de chegar à Juventus em uma troca por Miralem Pjanic. Após uma temporada com Ronaldo, contratado por 100 milhões de euros, juntou-se ao companheiro de seleção Neymar no Santos em 2026 .

Vontade de vencer une os três craques

Um dos poucos jogadores que atuaram ao lado dos três ídolos, Arthur comparou as diferentes personalidades deles durante uma participação no Bola da Vez, da ESPN, e destacou a obsessão que compartilham por vencer.

Ao explicar o que distingue os craques, o meio-campista disse: "Há uma característica que os três têm. Um é mais quieto, outro é mais brincalhão, mas os três têm o mesmo traço: são vencedores natos, não aceitam fazer as coisas pela metade ou malfeitas.

"Se vão fazer alguma coisa, fazem para ganhar, dão o melhor de si. Essa competitividade dos três impressiona. Pode ser em uma partida de par ou ímpar: se um perde, fica maluco e diz 'vamos de novo'. Isso me chamou a atenção.

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"Para vencerem tanto, eles precisam ter algo diferente. Claro que têm outras qualidades, mas essa competitividade é capaz de acabar com uma amizade."

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Hábitos no refeitório revelam rigor

Arthur passou a temporada 2020/21 com Ronaldo, antes de o atacante voltar ao Manchester United. No programa, comparou o comportamento dos craques no dia a dia do vestiário: "Messi é mais tranquilo no vestiário, mais reservado. Não vai chegar com uma caixa de som, fazendo brincadeiras. Neymar, por outro lado, é o oposto: quando chega, todo mundo sabe que ele está lá. Brinca com um, brinca com outro."

Ao descrever Ronaldo, em tom de brincadeira, como o mais "chato" dos três, Arthur recordou uma cena no refeitório que ilustra o rigor do português: "Cristiano também é assim, brinca com todo mundo, gosta dos brasileiros. Eu sentava ao lado dele no refeitório, ainda era um garoto, e meu prato tinha aquela salada de frutas, macarrão, carne e batatas. Ele olhava e dizia: 'Cara, isso não está legal'. Depois olhava para o prato dele, com arroz integral, frango e as quantidades perfeitas de tudo. Mas ele não dizia isso para me irritar, dizia porque queria me ajudar. Foi uma experiência muito bacana com ele, porque dava o exemplo, com um profissionalismo como nunca vi. O cara é chamado de robô porque realmente é um robô."

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Reencontro coloca lições europeias em primeiro plano

Arthur chegou ao Santos a convite de Neymar, após concluir as negociações e passar por exames médicos, e agora busca levar ao campo, no Brasil, os padrões que conheceu na Europa. Reunido com o compatriota em um clube, o meio-campista acrescenta serenidade fundamental à reta final da temporada nacional. Manter essa mentalidade exigente ao lado de Neymar será crucial enquanto o Santos se prepara para buscar posições mais altas em 2027.