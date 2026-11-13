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O grego Georgios Donis, treinador da seleção da Arábia Saudita, saiu com uma série de ganhos após a vitória histórica conquistada sobre a Coreia do Sul em um amistoso na capital catariana, Doha.

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A seleção da Arábia Saudita venceu a da Coreia do Sul pelo placar de 3 a 2, na partida realizada nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari Doha, em seu primeiro amistoso durante a atual data Fifa, como preparação para os compromissos que estão por vir.

Fim de um tabu de 21 anos

A vitória é a primeira da seleção saudita sobre a Coreia do Sul em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando venceu os dois jogos de ida e volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções disputaram seis partidas, nas quais a Arábia Saudita não conseguiu vencer nenhuma: a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto quatro partidas terminaram empatadas, antes da vitória no jogo de hoje.

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Esta partida foi a de número 19 entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, nos níveis amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas, em 1980.

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Com a vitória no jogo de hoje, a seleção saudita igualou o equilíbrio com a sua rival sul-coreana, chegando ao sexto triunfo, contra também seis triunfos da seleção coreana, enquanto o empate predominou em sete partidas.

No nível amistoso, as duas seleções disputaram o sétimo confronto entre elas, série que começou em 1980. A superioridade foi da seleção coreana em duas ocasiões, igualadas pela seleção saudita com a vitória de hoje, enquanto três partidas terminaram empatadas.

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Não à demissão de Donis

O mais satisfatório para Georgios Donis é que esta vitória veio poucos dias após a polêmica em torno de seu futuro com a seleção saudita, já que alguns relatos afirmaram que ele deixaria o comando nos próximos tempos.

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Essas notícias surgiram apesar de o próprio técnico grego ter sido quem conduziu a seleção saudita ao título da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Golfo 27", após 23 anos completos de ausência dos pódios.

No entanto, alguns críticos esportivos colocaram em dúvida o trabalho de Donis com a seleção saudita no torneio do Golfo e consideraram que o título veio como resultado da força dos atletas da seleção saudita em comparação com os adversários, tendo como prova o fracasso em se classificar da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

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Os críticos consideraram que a verdadeira capacidade do técnico grego ficaria mais evidente nas partidas difíceis que a seleção saudita disputaria no próximo período, a exemplo do próprio jogo contra a Coreia do Sul.

Não há dúvida de que a vitória sobre uma seleção do porte da Coreia do Sul, após uma ausência que durou 21 anos, é um novo acréscimo ao currículo imaculado de Donis com a seleção saudita, o que afasta as dúvidas a seu respeito e confirma sua permanência no comando.

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Vitória com titulares e reservas

Apesar de precisar da vitória para encerrar um tabu que durou 21 anos, e também para responder aos que duvidavam de sua permanência à frente do comando técnico da seleção saudita, isso não afetou Donis no aspecto tático.

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O técnico grego se recusou a depender apenas dos titulares durante o jogo contra a Coreia do Sul, começando com uma escalação forte, antes de colocar vários reservas em campo no segundo tempo.

E, embora a seleção coreana tenha estado a apenas um gol de arrancar o empate, isso não impediu Donis de utilizar 21 jogadores ao longo da partida, o que significa que ele escalou dois times praticamente diferentes ao longo dos dois tempos.

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Não há dúvida de que isso se refletirá positivamente na seleção saudita no próximo período, já que agora ela passa a ter em cada posição mais de um atleta capaz de carregar sua bandeira e representá-la da melhor forma possível.

Revolução tática

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Apesar da ausência de Salem Al-Dawsari, capitão da seleção saudita, e de seu substituto Hamam Al-Hamami, melhor jogador da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", Donis não teve dificuldade em encontrar o substituto.

O técnico grego escalou o jogador Marwan Al-Sahafi na posição de ponta-esquerda e aplicou com ele uma nova ideia baseada na troca de posições com o atacante Abdullah Al-Hamdan e na movimentação sem bola em direção à profundidade.

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A ideia conseguiu dar à seleção saudita o seu primeiro gol, depois que Al-Hamdan se transformou em armador e deu um passe mágico para Al-Sahafi, que se transformou em atacante e marcou o gol que colocou a seleção saudita em vantagem.

A coisa não se limitou a essa jogada, que se repetiu mais de uma vez, mas apareceu também nas bolas paradas, que se tornaram um ponto forte evidente na seleção saudita no último período.

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O defensor Abdulelah Al-Amri marcou o terceiro gol da seleção saudita aos 59 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento enviado pelo meia Nasser Al-Dawsari em um escanteio.

Assim, as marcas de Donis seguem aparecendo na seleção saudita, confirmando a qualidade de seu trabalho atual e o seu mérito em continuar à frente do comando técnico da seleção saudita no próximo período.