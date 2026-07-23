"Harry Kane quer regressar à Premier League", cravou o ex-profissional. O antigo jogador, de 57 anos, foi ainda mais longe e apontou critérios concretos para um potencial novo destino do avançado.

O antigo treinador dos londrinos do norte de Londres está certo de que Kane "quer transferir-se para um clube que possa ganhar o título da Premier League". Sherwood, que na temporada 2013/14 esteve no comando técnico do Tottenham Hotspur em 26 jogos oficiais e, na altura, orientou o agora jogador de 32 anos, traça sobretudo uma ligação ao ex-clube londrino de Kane.

O internacional por Inglaterra em três ocasiões não apontou um calendário concreto para a alegada transferência, mas não considera de todo descabido um regresso ao antigo clube. "Eu não excluiria o Tottenham Hotspur. Isso eu certamente não faria", disse Sherwood.

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Bayern quer prolongar contrato de Harry Kane

No entanto, as condições no Spurs teriam de ser as adequadas: "Se voltarem a crescer e na próxima temporada caminharem para a Champions League, então Harry, se estiver pronto para regressar, voltará e vai querer jogar na Champions League."

As declarações do ex-treinador contrastam fortemente, no entanto, com a atual situação na Säbener Straße. O contrato do capitão dos Three Lions em Munique é atualmente válido até ao fim de junho de 2027.

No recordista alemão, o futuro do goleador tem prioridade máxima. Segundo notícias coincidentes da imprensa, uma renovação do contrato para lá de 2027 tem para o próprio veterano "prioridade clara".

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Harry Kane vai continuar no Bayern?

Como relata o kicker , a assinatura de um novo contrato é, no fundo, apenas uma questão de acerto dos detalhes. Segundo a publicação, a assinatura de Kane depende apenas de um acordo sobre salário e duração do vínculo.

Também o contexto privado fala claramente a favor de uma permanência na Alemanha: a família do inglês sente-se muito bem em Munique, pelo que, também do ponto de vista familiar, já nada deverá impedir uma renovação contratual. Tendo isto em conta, é legítimo duvidar seriamente que o goleador já esteja realmente a pensar num regresso antecipado a Inglaterra.