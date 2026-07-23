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Jochen Tittmar

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"Ele quer regressar à Premier League": ex-treinador aquece especulações de transferência sobre estrela do Bayern Munique com declarações explosivas

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H. Kane

Harry Kane, do Bayern, está a ponderar um regresso à Premier League? É isso que garante o seu antigo treinador no Tottenham, Tim Sherwood, à emissora britânica GB News.

"Harry Kane quer regressar à Premier League", cravou o ex-profissional. O antigo jogador, de 57 anos, foi ainda mais longe e apontou critérios concretos para um potencial novo destino do avançado.

O antigo treinador dos londrinos do norte de Londres está certo de que Kane "quer transferir-se para um clube que possa ganhar o título da Premier League". Sherwood, que na temporada 2013/14 esteve no comando técnico do Tottenham Hotspur em 26 jogos oficiais e, na altura, orientou o agora jogador de 32 anos, traça sobretudo uma ligação ao ex-clube londrino de Kane.

O internacional por Inglaterra em três ocasiões não apontou um calendário concreto para a alegada transferência, mas não considera de todo descabido um regresso ao antigo clube. "Eu não excluiria o Tottenham Hotspur. Isso eu certamente não faria", disse Sherwood.

HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

Bayern quer prolongar contrato de Harry Kane

No entanto, as condições no Spurs teriam de ser as adequadas: "Se voltarem a crescer e na próxima temporada caminharem para a Champions League, então Harry, se estiver pronto para regressar, voltará e vai querer jogar na Champions League."

As declarações do ex-treinador contrastam fortemente, no entanto, com a atual situação na Säbener Straße. O contrato do capitão dos Three Lions em Munique é atualmente válido até ao fim de junho de 2027.

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No recordista alemão, o futuro do goleador tem prioridade máxima. Segundo notícias coincidentes da imprensa, uma renovação do contrato para lá de 2027 tem para o próprio veterano "prioridade clara".

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Harry Kane vai continuar no Bayern?

Como relata o kicker , a assinatura de um novo contrato é, no fundo, apenas uma questão de acerto dos detalhes. Segundo a publicação, a assinatura de Kane depende apenas de um acordo sobre salário e duração do vínculo.

Também o contexto privado fala claramente a favor de uma permanência na Alemanha: a família do inglês sente-se muito bem em Munique, pelo que, também do ponto de vista familiar, já nada deverá impedir uma renovação contratual. Tendo isto em conta, é legítimo duvidar seriamente que o goleador já esteja realmente a pensar num regresso antecipado a Inglaterra.

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