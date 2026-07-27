Leo Sauer deverá ser um novo reforço para o ataque, ele que certa vez proporcionou a uma joia da DFB uma estreia de pesadelo - algo que, por sua vez, também teve consequências para Joshua Kimmich.

Há pouco menos de um ano, começou a grande missão de Julian Nagelsmann, que, segundo as suas palavras após a amarga eliminação no Europeu no verão anterior, queria transformar o discurso em ação e vencer o Mundial. Como se sabe, isso falhou de forma estrondosa, mas já no arranque da qualificação o cenário não era animador: na estreia, em 4 de setembro de 2025, houve uma derrota por 2 a 0 diante da Eslováquia de dimensão histórica.

Na primeira derrota fora de casa da DFB numa qualificação para o Mundial nos 117 anos de história da federação, houve várias exibições desastrosas. Enquanto nomes consagrados como Antonio Rüdiger ou Leon Goretzka desiludiram em toda a linha, foi sobretudo Nnamdi Collins quem viveu uma noite para esquecer. Embora talvez nunca mais consiga esquecer aquela noite em Bratislava. O agora jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt pareceu completamente sobrecarregado como lateral-direito, permitiu uma oportunidade atrás da outra pelo seu lado e também teve participação decisiva no 1 a 0 - logo no seu primeiro jogo pela seleção principal.

No intervalo, Nagelsmann não teve outra alternativa senão substituir Collins, que depois foi duramente criticado pela imprensa, logo ao intervalo. Depois da sua estreia de pesadelo, até hoje não somou qualquer outra internacionalização pela seleção para o defesa-central de formação, enquanto uma discussão sobre o lateral-direito, quase já tradição na Alemanha, voltou a ganhar força.

A consequência: depois de uma experiência com linha de cinco no segundo jogo de qualificação contra a Irlanda do Norte, Nagelsmann reviu a sua decisão de utilizar Kimmich no centro e voltou a colocá-lo no lado direito da defesa. Já não houve volta atrás. Uma medida que ainda foi apontada ao selecionador mesmo depois da humilhante eliminação no Mundial.

Mas não foi apenas Collins quem pôs a bola a rolar. Muito disso também se deveu ao seu adversário direto, em grande forma naquela noite: Leo Sauer. O jovem extremo-esquerdo do Feyenoord Rotterdam até ficou sem participação direta em golo, mas criou problemas insolúveis ao estreante em quase todos os minutos da primeira parte. Em quase todas as situações levou a melhor e esteve várias vezes muito perto de também aparecer no marcador. A sua enorme velocidade, capacidade no drible e qualidades no um contra um deverão em breve enriquecer também a Bundesliga.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart deverá bater Hoffenheim e Benfica

Como Bild e Sky noticiam em uníssono, o VfB Stuttgart, até aqui mais contido no mercado de transferências - Dzenan Pejcinovic também deverá chegar - está muito perto de garantir a contratação do jogador que entretanto tem 20 anos. O valor da transferência, consoante a publicação, deverá situar-se entre 12,5 e 15 milhões de euros, mais bónus na ordem de um valor de um dígito em milhões, que seguirão do Neckar para a cidade portuária neerlandesa.

Uma contratação que pode perfeitamente ser vista como uma declaração de intenções dos suábios. Isto porque, na corrida por Sauer, que com 1,84 metro de altura também acrescenta uma certa capacidade física, o vencedor da Taça de 2025 deverá ter superado, entre outros, a TSG Hoffenheim e o Benfica.

Segundo informações da Sky, o pacote global de Sauer convenceu em particular o treinador Sebastian Hoeneß, motivo pelo qual o atual lado esquerdo ofensivo do VfB também deverá estar em alerta. No flanco esquerdo, na temporada passada, Chris Führich e Jamie Leweling foram sobretudo as escolhas habituais, assim como, em parte, Bilal El Khannouss.

No entanto, ao que tudo indica, este último poderá deixar novamente o VfB perante uma oferta adequada, embora o marroquino só tenha sido contratado em definitivo há poucos meses. No Mundial, porém, o versátil jogador ofensivo valorizou-se para uma transferência para um clube de topo e alegadamente estará a ponderar uma saída relâmpago.

VfB Stuttgart em alerta: Leo Sauer vem de uma lesão grave

Sauer era considerado titular indiscutível em Roterdão na temporada passada, antes de sofrer no início do ano primeiro uma grave lesão na coxa e pouco depois uma rotura parcial muscular, razão pela qual disputou apenas dois jogos oficiais desde meados de fevereiro. Até à sua paragem forçada, Sauer, que entretanto se encontra em treino de recuperação, somava uns respeitáveis seis envolvimentos em golos em 26 jogos pelo Feyenoord na Eredivisie e na Liga Europa. No duelo direto com o VfB na fase de grupos, no início de novembro, entrou apenas já perto do fim.

Para Sauer, a mudança para Estugarda é a oportunidade de dar os próximos passos no seu desenvolvimento. Com concorrência claramente maior e adversários mais fortes. Entre eles também Collins, que provavelmente estará sedento de desforra, caso o duelo entre Frankfurt e Stuttgart proporcione um reencontro em campo.

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VfB Stuttgart: resultados dos amigáveis de pré-temporada até agora

Data / Hora Jogo amigável 19 de julho TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 de julho / 15h FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 de julho / 19h Kickers Offenbach vs. VfB Stuttgart 1 de agosto / 15h VfB Stuttgart vs. FC Paris 8 de agosto / 17h VfB Stuttgart vs. FC Everton







