Leo Sauer deve ser o novo reforço para o ataque, um jogador que certa vez proporcionou uma estreia de horror a uma joia da DFB - o que, por sua vez, também teve consequências para Joshua Kimmich.

Há pouco menos de um ano, teve início a grande missão de Julian Nagelsmann, que, segundo suas palavras após a amarga eliminação na Euro do verão anterior, queria transformar discurso em ação e vencer a Copa do Mundo. O que, como se sabe, fracassou de forma retumbante, já começou as Eliminatórias sob um mau presságio: na estreia, em 4 de setembro de 2025, veio uma derrota por 2 a 0 para a Eslováquia de proporções históricas.

Na primeira derrota fora de casa da DFB em uma Eliminatória para a Copa do Mundo nos 117 anos de história da federação, houve vários desempenhos desastrosos. Enquanto nomes experientes como Antonio Rüdiger e Leon Goretzka decepcionaram por completo, foi sobretudo Nnamdi Collins quem viveu uma noite para esquecer. Embora talvez ele jamais volte a esquecer aquela noite em Bratislava. O agora jogador de 22 anos do Eintracht Frankfurt pareceu absurdamente sobrecarregado como lateral-direito, cedeu uma chance atrás da outra pelo seu lado e também teve participação decisiva no 1 a 0 - justamente em sua primeira partida pela seleção principal.

No intervalo, Nagelsmann não teve outra opção a não ser substituir Collins, duramente criticado depois pela imprensa. Após sua estreia de horror, o zagueiro de origem não voltou a somar nenhuma outra partida pela seleção até hoje, enquanto uma discussão sobre a lateral direita, que já parecia quase tradição na Alemanha, voltou a ganhar força.

A consequência: depois de um experimento com linha de cinco no segundo jogo das Eliminatórias, contra a Irlanda do Norte, Nagelsmann reviu sua decisão de escalar Kimmich no centro e o deslocou mais uma vez para o lado direito da defesa. Não houve mais volta. Uma medida que continuou sendo cobrada do técnico da seleção mesmo após a vexatória eliminação na Copa do Mundo.

Mas não foi só Collins quem deu início a tudo isso. Também foi mérito de seu adversário direto, em grande noite: Leo Sauer. O jovem ponta esquerda do Feyenoord Rotterdam até passou em branco em participações diretas em gols, mas colocou o estreante visivelmente perdido diante de problemas insolúveis em praticamente cada minuto do primeiro tempo. Venceu quase todas as jogadas e esteve várias vezes perto de aparecer ele mesmo no placar. Sua enorme velocidade, força no drible e qualidades no um contra um em breve também vão enriquecer a Bundesliga.

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Leo Sauer: VfB Stuttgart deve superar Hoffenheim e Benfica

Como Bild e Sky informam em uníssono, o até aqui mais contido no mercado VfB Stuttgart - Dzenan Pejcinovic também ainda deve chegar - está prestes a contratar o jogador, agora com 20 anos. A taxa de transferência, segundo as reportagens, gira entre 12,5 e 15 milhões de euros, além de bônus na casa de um dígito de milhão, que devem seguir do Neckar para a cidade portuária holandesa.

Uma contratação que certamente pode ser vista como uma demonstração de força dos suábios. Afinal, na disputa por Sauer, que com 1,84 m também oferece certa imposição física, o campeão da Copa de 2025 teria superado, entre outros, a TSG Hoffenheim e o Benfica.

Segundo informações da Sky, o pacote completo de Sauer convenceu especialmente o técnico Sebastian Hoeneß, motivo pelo qual o atual lado esquerdo ofensivo do VfB também deve ficar em alerta. No lado esquerdo do ataque, na temporada passada, Chris Führich e Jamie Leweling, além de Bilal El Khannouss em alguns momentos, foram os principais nomes.

Este último, porém, pode deixar o VfB novamente em caso de uma oferta adequada, embora o marroquino tenha sido contratado em definitivo há apenas poucos meses. Na Copa do Mundo, no entanto, o versátil jogador de ataque se valorizou para uma transferência a um grande clube e, supostamente, estaria flertando com uma saída-relâmpago.

VfB Stuttgart em alerta: Leo Sauer vem de uma lesão grave

Sauer era considerado titular absoluto em Roterdã na temporada passada, até sofrer primeiro uma grave lesão na coxa no início do ano e, pouco depois, uma ruptura parcial muscular, motivo pelo qual disputou apenas dois jogos oficiais desde meados de fevereiro. Até sua parada forçada, Sauer, que atualmente já está em treinamento de recuperação, somava números sólidos: seis participações em gols em 26 partidas pelo Feyenoord na Eredivisie e na Liga Europa. No duelo direto com o VfB, na fase de grupos, no início de novembro, ele entrou apenas no fim.

Para Sauer, a mudança para Stuttgart é a chance de dar os próximos passos em seu desenvolvimento. Com concorrência muito maior e adversários mais fortes. Entre eles, também Collins, que provavelmente estará sedento por revanche caso haja um reencontro em campo no duelo entre Frankfurt e Stuttgart.

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VfB Stuttgart: resultados dos amistosos até aqui na pré-temporada

Data / Horário Amistoso 19 de julho TSG Balingen 0:7 VfB Stuttgart 25 de julho / 15h FSV Hollenbach 0:5 VfB Stuttgart 29 de julho / 19h Kickers Offenbach x VfB Stuttgart 1º de agosto / 15h VfB Stuttgart x FC Paris 8 de agosto / 17h VfB Stuttgart x FC Everton







