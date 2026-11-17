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O técnico da seleção alemã, Jurgen Klopp, revelou que tentou levar Marc-Andre ter Stegen ao Liverpool durante sua passagem por Anfield. Apesar da admiração de Klopp pelo talento do goleiro, Ter Stegen preferiu permanecer no Barcelona a se transferir para a Premier League.

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Klopp faz revelação após vitória dominante sobre a Holanda

O técnico da Alemanha fez a surpreendente revelação sobre a tentativa de contratação ao falar com jornalistas depois da goleada de sua equipe sobre a Holanda de Xavi. Ter Stegen disputou os 90 minutos da vitória convincente e recebeu muitos elogios do técnico da seleção após a partida.

Klopp assumiu o comando em Anfield em outubro de 2015, cerca de um ano depois de Ter Stegen concluir sua transferência do Borussia Monchengladbach para o Barcelona por 12 milhões de euros. O ex-técnico do Liverpool tentou contratar o goleiro quando ele já estava estabelecido na Catalunha, mas a mudança para a Premier League não se concretizou.

O que Klopp e Ter Stegen disseram sobre o interesse do Liverpool

Ao falar com a imprensa após o confronto com a Holanda, Klopp explicou por que não conseguiu levar o goleiro para Merseyside.

“Sempre o considerei um goleiro excepcional e queria levá-lo para o Liverpool, mas ele preferiu o Barcelona”, disse Klopp, segundo o Mundo Deportivo. Com seu humor característico, o técnico alemão acrescentou: “Não guardo rancor dele.”

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Ter Stegen já havia falado sobre aquelas conversas preliminares durante a passagem de Klopp pela Inglaterra e confirmado que elas não avançaram além de uma etapa inicial. “Digamos apenas que ele era o técnico de lá na época”, observou o goleiro. “Tivemos apenas algumas conversas iniciais, mas, no fim, nenhum de nós levou o assunto adiante.”

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