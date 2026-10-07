"Por esse preço, ele tem de entregar 15 gols e 15 assistências", disse ele ao BetSelect.co.uk. Pelos 23 anos do jogador, os Reds pagaram no verão de 2025 uma taxa de transferência de 125 milhões de euros. Em sua primeira temporada em Anfield, Wirtz - assim como toda a equipe - teve dificuldades para corresponder às expectativas, que aumentaram ainda mais após os altos investimentos depois da conquista do título.

Em quinto lugar na Premier League, os Reds terminaram 25 pontos atrás do novo campeão Arsenal. No verão, o técnico campeão Arne Slot teve de sair; ele foi substituído por Andoni Iraola. Wirtz contribuiu com sete gols e dez assistências em todas as competições na temporada 25/26, de modo que teria de praticamente dobrar esses números para cumprir a meta estabelecida por Saunders.

O ex-jogador da seleção do País de Gales defendeu que Wirtz seja escalado de forma consistente como camisa 10 e não aberto pela ponta. "Se ele for o homem livre e puder circular por todos os lados, precisa começar a entregar. Jogar como camisa 10 é um salvo-conduto para qualquer jogador. Não é preciso recompor atrás nem receber bolas de costas para o gol. E não se espera que você faça muitos gols", disse Saunders, "mas é preciso criar chances."

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Saunders observou de forma positiva que Wirtz agora participa das jogadas ofensivas até o fim: "Muitos jogadores não gostam de ir até a pequena área, porque têm medo de se machucar ali. No caso dele, isso agora é um bom sinal, de que ele é corajoso. Ainda assim, ele ainda parece um pouco franzino", ponderou Saunders.

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Como os torcedores do Liverpool veem Florian Wirtz?

Wirtz, por causa da alta taxa de transferência paga ao Bayer Leverkusen, é criticado com frequência quando as coisas vão mal para o Liverpool. "Acho que os torcedores ainda querem que dê certo para ele. A atitude dele parece boa. E dá para ver que ele está se esforçando", disse Saunders. "Mas agora chegamos ao ponto em que ele precisa entregar", completou.

Na atual temporada, Wirtz soma apenas uma assistência em seis jogos oficiais pelos Reds, que voltaram a não brigar na parte de cima da tabela e ocupam o sexto lugar na liga.