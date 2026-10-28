Os convidados da cerimônia da Bola de Ouro 2026 escolheram o jogador que merece ser chamado de melhor jogador saudita na atualidade.

A revista francesa "France Football" realizou a cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro 2026 na capital britânica, Londres, nas primeiras horas da manhã de ontem, terça-feira.

O jornalista saudita Sharji esteve presente na cerimônia representando os canais "Thmanyah", responsáveis pela transmissão da Roshn Saudi League, e fez questão de realizar algumas entrevistas com os convidados presentes em Londres.

O jornalista saudita perguntou quem merecia ser chamado de melhor jogador saudita, após a participação da seleção na Copa do Mundo 2026 e a conquista da Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27".

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Os convidados concordaram em escolher Abdullah Al-Khaibari, meio-campista do Al-Nassr, para receber esse título, enquanto apenas uma pessoa optou por seu companheiro de equipe, o atacante Abdullah Al-Hamdan.

Um dos convidados comentou em tom de brincadeira: "Abdullah Al-Khaibari deveria estar presente na cerimônia; aliás, acho que ele é maior do que o prêmio da Bola de Ouro".

Vale lembrar que Al-Khaibari é considerado um dos elementos importantes do Al-Nassr e da seleção saudita, e participou da conquista do título da última Copa do Golfo Arábico pela Arábia Saudita, após 23 anos de jejum.