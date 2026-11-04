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O Manchester United se prepara para perder JJ Gabriel após o jovem de 16 anos chegar a um acordo verbal para se juntar ao Real Madrid em janeiro. Paul Merson acredita que o clube ficará arrasado ao ver um dos jovens talentos mais promissores da Europa deixar Old Trafford e pediu mudanças nas regras que permitiram ao adolescente se transferir para o exterior.

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Gabriel acerta ida para o Real Madrid após deixar o United

Gabriel chegou a um acordo verbal para se juntar ao Real Madrid em janeiro, segundo o Metro, encerrando uma novela que começou quando ele deixou o United no início da temporada. O atacante, que completou 16 anos no mês passado, era cotado para se tornar o jogador mais jovem do United na Copa da Liga Inglesa em setembro.

No entanto, o clube decidiu adiar sua estreia no time principal, e seus representantes imediatamente o tiraram do United para buscar outras opções. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique demonstraram interesse, mas o Real Madrid parece ter levado a melhor na disputa, embora ainda não tenha procurado o United para tratar da situação.

Merson diz que Manchester United ficará arrasado com a perda de Gabriel

Merson acredita que o United ficará arrasado por perder um talento desse nível e destacou o passaporte da União Europeia obtido por Gabriel, que facilita sua contratação por um clube fora da Inglaterra. “Esse garoto é um bom jogador”, disse o ex-ponta do Arsenal e da Inglaterra à Sky Sports. “Ele é um jogador muito bom.

“Ele poderia ter se tornado um craque, então o Manchester United ficará arrasado. Acho que essa regra precisa mudar. Acho que ele pode ir para o exterior porque a mãe e o pai dele têm passaporte irlandês. E acho que isso precisa mudar. O Manchester United trabalhou com esse garoto, fez dele o jogador que é. Obviamente, ele também já tinha talento.”

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Merson entende o apelo do Real Madrid, mas quer mudança na regra

Apesar da frustração, Merson admitiu que entende por que Gabriel quer jogar no Real Madrid. “Não me entendam mal, mas isso precisa ser feito. A questão é que ele está indo para o Real Madrid. Eu disse que o Manchester United é um dos maiores clubes do mundo. Ele está indo para o maior clube do mundo. O maior clube. Então não é como se houvesse algum jogador no mundo que não fosse para o Real Madrid.

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“Pergunte a qualquer jogador da Premier League, a todos eles: se o Real Madrid vier atrás de você, é muito raro recusar. Então é uma grande oportunidade para o garoto, mas ainda acho que essa regra talvez precise mudar. Caso contrário, essa não será a primeira vez que isso vai acontecer. É preciso lembrar do Rio Ngumoha, que está no Liverpool. Ele estava no Chelsea dois anos atrás e saiu do Chelsea. Então acontece. Acontece. Vai acontecer o tempo todo. Mas acho que essa regra precisa mudar, na minha opinião. É preciso dar uma chance a essas categorias de base, que dedicam tanto trabalho, para não verem alguém simplesmente dizer: ‘Vou embora agora’.”

O que vem pela frente para Gabriel e o United?

Gabriel, eleito o melhor jogador sub-18 da temporada passada na Premier League e chamado de “melhor jogador de 15 anos da Europa”, agora deve concluir sua transferência para a capital espanhola em janeiro.

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O United, por sua vez, espera ganhar embalo após a incrível vitória de virada sobre a Roma na terça-feira, apesar de perder uma de suas maiores promessas.