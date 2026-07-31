O jogador de 23 anos, antes celebrado como um supertalento e apontado no Borussia Dortmund como o jogador do futuro, não conseguiu ganhar novo impulso no Borussia Mönchengladbach na temporada passada como se esperava. Ele vai deixar a Bundesliga em definitivo agora?

Segundo informações coincidentes de The Athletic e Sky, o Racing Strasbourg demonstrou interesse em Reyna. As conversas entre o clube da primeira divisão francesa e o meia ofensivo estariam em andamento, e em Gladbach se cogita tanto uma venda quanto um empréstimo.

Para Reyna, seria a próxima chance de recomeçar em um clube ambicioso. Na esperança de finalmente conseguir mostrar com regularidade, no mais alto nível, o potencial que sem dúvida possui. Algo que ele não conseguiu fazer nos últimos anos, apesar de toda a expectativa em torno de seu nome.

Giovanni Reyna já foi visto no BVB como um supertalento

Em 2019, o BVB levou para Dortmund o filho do ex-jogador da Bundesliga e da seleção dos EUA Claudio Reyna, vindo do New York City FC. O jovem talento tinha então apenas 16 anos e todas as portas estavam abertas para ele: "O garoto é muito bom. Ele poderia ter assinado com qualquer clube do mundo, mas no fim escolheu o Borussia Dortmund", disse Sebastian Geppert, recentemente auxiliar técnico de Edin Terzic no Athletic Bilbao e por muito tempo treinador das categorias de base do BVB, em declaração citada na época pelo Transfermarkt.

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Entre outros, Real Madrid, Barcelona e Manchester City também teriam disputado intensamente o megatalento dos EUA, que no New York City FC já podia treinar com o time principal aos 14 anos, em um elenco que à época contava com astros mundiais como Andrea Pirlo, Frank Lampard e David Villa. Reyna, em especial, se encantava com Pirlo: "Às vezes, os movimentos dele parecem lentos, mas são exatamente o contrário. Ele enxerga o campo inteiro e percebe espaços que ninguém mais vê. Pirlo é muito inteligente, um visionário. Um dos jogadores mais inteligentes que já jogaram", disse ele à Sport Bild em 2020, afirmando que queria se desenvolver em uma linha parecida.

Por que ele havia escolhido o BVB, e não Barça, Real e companhia? "Foi a combinação entre a excelente perspectiva e as ambições do clube. Vi aqui as melhores chances de dar o salto para o profissional, e isso em uma equipe que tem chances em todas as competições. Eu não me enganei, e isso me deixa muito feliz."

Giovanni Reyna empolgou em Dortmund aos 17 anos

A decisão de fato valeu a pena no começo. O então técnico do Dortmund, Lucien Favre, rapidamente deu ao adolescente a chance de se mostrar no time de cima, e Reyna a aproveitou de forma brilhante. Após apenas meio ano no sub-19, ele subiu ao elenco principal no início de 2020 e fez sua estreia na Bundesliga com apenas 17 anos. Pouco depois, se apresentou de vez na derrota por 3 a 2 para o Werder Bremen na DFB-Pokal: depois de uma arrancada descontraída, acertou um lindo chute de 16 metros no ângulo.

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"Dá para ver nos treinos que ele tem algo. Quem não vê isso é cego", disse Favre, entusiasmado. "Ele se movimenta direito, joga direito, também defende de forma muito, muito inteligente. Ele sabe fazer gols, sabe dar o último passe. Com 17 anos, ele faz isso realmente muito bem. Se continuar jogando assim, vai trilhar o seu caminho."

Tudo isso já faz cerca de seis anos e meio. E Reyna, hoje com 23 anos, está bem longe das esferas que lhe eram profetizadas na época. O azar com lesões, que por vezes o freou de forma amarga, sem dúvida também faz parte da verdade. Reyna fez uma boa primeira temporada completa como profissional em 2020/21 e se firmou como titular do BVB aos 17/18 anos.

Empréstimo de Giovanni Reyna ao Nottingham deu errado

Na temporada seguinte começaram os problemas com lesões; em alguns momentos, ele teve de ficar meses afastado, nunca encontrou de fato um ritmo e os lampejos pontuais foram ficando cada vez mais raros com o passar do tempo. No início de 2024, um empréstimo ao Nottingham Forest deveria representar a virada para melhor, mas não teve efeito, porque Reyna quase não recebeu oportunidades na Premier League.

De volta a Dortmund, o corpo voltou a falhar por semanas, e, em uma temporada 2024/25 que foi difícil para o BVB como um todo, ele raramente passou de participações curtas. Como a perspectiva não era das mais animadoras e ele via sua participação na Copa do Mundo em casa com os EUA ameaçada, Reyna se despediu do Dortmund no verão passado, após seis anos. O Gladbach colocou 4 milhões de euros na mesa, e o meia queria finalmente reencontrar seu jogo pelos Potros.

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Pelo menos: ele conseguiu entrar na convocação dos EUA para a Copa do Mundo, esteve no torneio em casa e ainda produziu um destaque com seu belo gol de trivela na vitória por 4 a 1 na estreia contra o Paraguai. Mas, do ponto de vista de Reyna, a Copa do Mundo tampouco foi realmente boa, assim como o ano passado em Gladbach. Os probleminhas musculares seguiram com ele, e ele não conseguiu conquistar um lugar entre os titulares de forma duradoura. Em números, somou apenas um gol e uma assistência em 20 partidas por todas as competições. Não é de se estranhar, portanto, que os Potros não pareçam tão apegados a Reyna.

Giovanni Reyna no Strasbourg? Seria uma transferência interessante

Como informou a Sport Bild em junho, o norte-americano continua sem ter um papel muito relevante nos planos do técnico Eugen Polanski. Dessa forma, o Gladbach poderia até estar disposto a liberar Reyna por menos do que os 4 milhões de euros que transferiu para Dortmund há 12 meses.

O Strasbourg poderia, portanto, conseguir Reyna por uma taxa de transferência mínima. Nos franceses, oitavos colocados da última temporada da Ligue 1, Reyna chegaria a um setor ofensivo de boa qualidade ao lado do paraguaio Julio Enciso, no qual certamente poderia fazer suas qualidades aparecerem. No fim da temporada passada em Gladbach, ele mostrou bons sinais, e, se continuar saudável, Reyna certamente tem potencial para recolocar sua carreira nos trilhos em Strasbourg. Ainda mais em um novo ambiente, uma nova liga, onde ele não veria seu nome constantemente associado, como aconteceu recentemente na Bundesliga, ao rótulo ameaçador de ex-supertalento que não consegue corresponder às expectativas. Seria uma transferência interessante.