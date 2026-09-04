O técnico de 71 anos parte do princípio de que o nome de Sané não estará na lista de convocados do novo treinador da seleção, Jürgen Klopp, quando ele divulgar sua primeira convocação da Alemanha em 17 de setembro para os próximos jogos da Nations League.

Em Sport1, Neururer disse: "Kloppo vai seguir o princípio do desempenho. Eu amo esse jogador, esse tipo de jogador. Ele poderia jogar em pé de igualdade com Messi. Mas: quando foi a última vez que ele mostrou isso?"

Sané teve tempo e oportunidades suficientes, enfatizou ele. "Não acredito que ele seja capaz de render de forma contínua no Galatasaray, a ponto de Jürgen Klopp recorrer a ele. O tempo dele infelizmente acabou e eu não acredito que ele vá voltar", afirmou Neururer.

Sua previsão tem, de fato, um tom bastante atual. Afinal, no campeão turco, Sané perdeu sua vaga de titular na ponta direita, e isso também teria provocado inquietação nos últimos dias.

A trajetória de Sané na seleção alemã até aqui se assemelha a uma montanha-russa desde sua estreia, no outono de 2015. O jogador de 30 anos disputou até agora 80 partidas pela seleção, nas quais marcou 18 gols. Sob o comando do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann, Sané chegou a ficar sem ser convocado por um período, antes de o ex-treinador chamá-lo novamente e transformá-lo em titular na fracassada Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Como muitos outros jogadores alemães, porém, Sané decepcionou na fase final, que terminou com a eliminação vexatória nos 16 avos de final contra o Paraguai.

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Peter Neururer vê futuro na seleção alemã para Leon Goretzka

Enquanto Neururer, portanto, está cético em relação a Sané, ele acredita na continuidade da carreira na seleção alemã de seu ex-companheiro de Bayern, Leon Goretzka. O jogador de 31 anos mal foi utilizado na Copa do Mundo e mais tarde virou manchete por uma suposta atitude de se isolar do grupo e por se esquivar na disputa de pênaltis contra o Paraguai.

Neururer, porém, está otimista de que o meio-campista central vai se destacar após sua transferência sem custos para a Premier League, ao Aston Villa. No Bayern, Goretzka no fim "só jogava esporadicamente", mas: "Estou convencido de que, se Leon conseguir se manter saudável, vai render no Aston Villa. Esse rendimento que ele pode entregar deve ser suficiente para voltar de novo (à seleção; nota da redação)."