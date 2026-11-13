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O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, revelou que definiu sua escalação para o jogo fora de casa contra a Sérvia, pela Liga das Nações, em resposta à formação titular do adversário.

Em Belgrado, Klopp surpreendeu ao escalar Jonathan Tah e Malick Thiaw na zaga, e não Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund, que, por ser canhoto, já era titular na linha de quatro defensores com Julian Nagelsmann, antecessor de Klopp. O técnico da seleção alemã apresentou uma justificativa surpreendente para a decisão. "Esperamos uma bola muito longa", disse Klopp à RTL.

Ele acrescentou: "Agora eles também escalam Milinkovic-Savic, o goleiro, que poderia até chutar a bola para fora deste estádio." O técnico da seleção sérvia, Veljko Paunovic, optou pelo goleiro do Napoli em vez de Djordje Petrovic, do Bournemouth. Milinkovic-Savic chamou a atenção pela força do chute em dezembro de 2025, quando cobrou um pênalti na disputa das oitavas de final da Copa da Itália contra o Cagliari e mandou a bola para a rede a 130 km/h.

"A pequena vantagem que Tah e Thiaw têm está na disputa pela primeira bola", disse Klopp na sexta-feira. O treinador esperava muitos lançamentos longos dos sérvios, feitos pela defesa ou pelo goleiro, e levou isso em conta na escalação, deixando Schlotterbeck inicialmente de fora. "Foi uma decisão apertada", afirmou Klopp.

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Schlotterbeck disputou até agora 30 partidas pela seleção alemã e marcou 1 gol. Na Copa do Mundo do verão passado, ele sofreu uma ruptura do ligamento interno do tornozelo no segundo jogo da fase de grupos, contra a Costa do Marfim. Mais recentemente, ficou fora dos jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Grécia por causa de outra lesão no tornozelo.