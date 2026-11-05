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Enzo Maresca elogiou muito Erling Haaland depois que o atacante norueguês garantiu uma vitória suada por 3 a 2 sobre o RB Leipzig na Champions League. Apesar de ter participado pouco do jogo, Haaland apareceu no momento decisivo e assegurou que a equipe da Premier League deixasse a Alemanha com os três pontos.

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Haaland mostra seu valor mais uma vez

O principal atacante do Manchester City mostrou por que é considerado o melhor finalizador do mundo durante uma noite tensa de competição europeia na Alemanha. Embora tenha participado pouco de boa parte da partida, Haaland precisou de apenas 13 toques na bola para deixar sua marca: completou a jogada com precisão na segunda trave e garantiu os três pontos. O lance decisivo começou com a habilidade de Elliot Anderson com a bola nos pés. A jogada criada por ele permitiu que o norueguês demonstrasse mais uma vez seu faro de gol.

Após o apito final, Maresca destacou que a capacidade do atacante de se manter mentalmente concentrado no jogo é fundamental para seu sucesso. “Eu disse ontem que é sempre importante que Erling esteja ligado no jogo”, explicou o treinador no site oficial do clube. O técnico italiano ficou satisfeito por ver os gols distribuídos entre mais jogadores, mesmo que tenha faltado precisão nas finalizações em alguns momentos. “Sabemos que ele pode nos ajudar e marcar gols a qualquer momento. Hoje também fizemos mais gols com jogadores diferentes. Criamos tantas chances que, infelizmente, desperdiçamos. Estou muito feliz por ele ter marcado. Feliz por ele. É sempre bom vencer e ser o capitão.”

Maresca vê espaço para evoluir

Embora a vitória tenha dado um impulso importante à equipe, o próprio Haaland admitiu que o elenco ainda tem muito a melhorar. Seu treinador compartilha dessa avaliação e acredita que o time ainda passa por uma fase de transição desde sua chegada. Maresca está convencido de que este Manchester City pode alcançar um nível muito superior ao exibido na Red Bull Arena, desde que melhore sua atenção na defesa.

“Podemos fazer melhor? Com certeza, sem dúvida. É por isso que estou tão feliz e confiante, porque vejo que podemos fazer muito melhor”, disse Maresca. Ele pediu paciência enquanto continua a implementar sua filosofia nos treinos. “Para mim, isso é normal, porque começamos há apenas quatro meses. Não é automático. É preciso tempo para trabalhar juntos. É por isso que estou tão feliz e confiante. Vejo que podemos melhorar em muitas coisas, especialmente porque acho que os dois gols do [Leipzig] foram bastante bobos e poderiam ter sido evitados.”

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Fragilidades defensivas seguem preocupando

A principal fonte de frustração para a comissão técnica do Manchester City foi a maneira como a equipe sofreu os gols. Apesar de dominar a posse de bola e criar inúmeras oportunidades, o atual campeão da Premier League mostrou vulnerabilidade nas transições. Maresca foi categórico ao afirmar que as falhas defensivas vistas na Alemanha precisam ser eliminadas para que o clube dispute os títulos mais importantes nesta temporada. A falta de concentração em momentos decisivos quase custou caro contra um Leipzig eficiente nos contra-ataques.

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“Criamos muitas chances em todos os jogos desde o primeiro dia. Mas precisamos evitar sofrer gols bobos. Precisamos entender. Analisar. Rever as coisas. Passei uma temporada aqui há três anos, mas sou novo aqui. Preciso conhecer os jogadores, e eles precisam me conhecer. Estamos juntos há quatro meses. É por isso que estou tão feliz e confiante de que só podemos melhorar depois desse curto período”, afirmou o treinador.

Uma vitória importante em solo alemão

No fim das contas, conquistar os três pontos em um estádio tão hostil quanto o do Leipzig não é tarefa simples. Maresca reconheceu a dificuldade do desafio e observou que os times alemães são conhecidos pela resistência quando jogam em casa. “Mas estou feliz com os três pontos, porque jogar fora de casa pela Champions League, na Alemanha, é sempre difícil”, concluiu Maresca.

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Enquanto o Manchester City se prepara para seus próximos compromissos nacionais, o foco certamente se voltará para o equilíbrio entre a criatividade no ataque e uma estrutura defensiva mais sólida. A incorporação das ideias de Maresca ainda está em andamento, mas o treinador segue otimista de que o tempo e o trabalho duro nos treinos resultarão em um Manchester City mais completo nos próximos meses.