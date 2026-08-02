O Borussia Mönchengladbach se prepara no Tegernsee para a nova temporada da Bundesliga. Quem não está junto é o jogador da seleção dos Estados Unidos Giovanni Reyna. A antiga superpromessa foi liberada para conduzir conversas com "outro clube".
Isso foi informado pelo Gladbach em um comunicado. Ao que tudo indica, esse outro clube é o Racing Estrasburgo. Reyna, que na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, marcou o gol que fechou o placar da vitória por 4 a 1 na estreia contra o Paraguai, aparentemente está de saída da Bundesliga rumo à França.
O meio-campista, ainda com apenas 23 anos, chegou em 2019 às categorias de base do Borussia Dortmund e fez sua estreia na Bundesliga um ano depois. "Esse garoto é bom pra caramba. Ele poderia ter assinado com qualquer clube do mundo, mas no fim escolheu o Borussia Dortmund", foi assim que Sebastian Geppert, recentemente auxiliar técnico de Edin Terzic no Athletic Bilbao e por muito tempo treinador das categorias de base do BVB, foi citado na época pelo Transfermarkt.
Reyna até disputou 105 partidas como profissional pelo BVB até 2025, mas não conseguiu a afirmação definitiva, também por conta de inúmeras lesões. Depois de passar o segundo turno de 2024 emprestado ao Nottingham Forest e de não conseguir mais se firmar no BVB na sequência, ele se transferiu no verão passado para o Borussia Mönchengladbach por quatro milhões de euros.
Quantos jogos Giovanni Reyna disputou pelo Borussia Mönchengladbach?
No Baixo Reno, ele fez 19 partidas na Bundesliga, mas não atuou os 90 minutos em nenhum jogo.
Agora, portanto, ele pode tentar um recomeço em uma nova liga.
O Mönchengladbach estaria disposto a vender Reyna por uma baixa taxa de transferência. No clube francês, oitavo colocado da última temporada da Ligue 1, Reyna chegaria a um setor ofensivo tecnicamente forte ao redor do jogador da seleção paraguaia Julio Enciso, no qual poderia, sem dúvida, fazer valer suas qualidades.