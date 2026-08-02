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Filippo Cataldo

Traduzido por

Ele pode negociar com outro clube: Borussia Mönchengladbach vai para o período de treinos sem jogador da Copa do Mundo

Mercado da bola
G. Reyna
Borussia Mönchengladbach

Antes celebrado como um mega talento no Borussia Dortmund, agora a caminho da Ligue 1: Giovanni Reyna está perto de uma saída antecipada da Bundesliga. Depois de apenas 19 partidas sem um único jogo durante os 90 minutos, o Borussia Mönchengladbach aparentemente não tem mais utilidade para o jogador de 23 anos, que provavelmente está perto de uma transferência para a França.


O Borussia Mönchengladbach se prepara no Tegernsee para a nova temporada da Bundesliga. Quem não está junto é o jogador da seleção dos Estados Unidos Giovanni Reyna. A antiga superpromessa foi liberada para conduzir conversas com "outro clube".

Isso foi informado pelo Gladbach em um comunicado. Ao que tudo indica, esse outro clube é o Racing Estrasburgo. Reyna, que na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, marcou o gol que fechou o placar da vitória por 4 a 1 na estreia contra o Paraguai, aparentemente está de saída da Bundesliga rumo à França.

O meio-campista, ainda com apenas 23 anos, chegou em 2019 às categorias de base do Borussia Dortmund e fez sua estreia na Bundesliga um ano depois. "Esse garoto é bom pra caramba. Ele poderia ter assinado com qualquer clube do mundo, mas no fim escolheu o Borussia Dortmund", foi assim que Sebastian Geppert, recentemente auxiliar técnico de Edin Terzic no Athletic Bilbao e por muito tempo treinador das categorias de base do BVB, foi citado na época pelo Transfermarkt.

Reyna até disputou 105 partidas como profissional pelo BVB até 2025, mas não conseguiu a afirmação definitiva, também por conta de inúmeras lesões. Depois de passar o segundo turno de 2024 emprestado ao Nottingham Forest e de não conseguir mais se firmar no BVB na sequência, ele se transferiu no verão passado para o Borussia Mönchengladbach por quatro milhões de euros.

Amistosos de clubes
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Borussia Mönchengladbach
BMG
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Aston Villa
AVL

Quantos jogos Giovanni Reyna disputou pelo Borussia Mönchengladbach?

No Baixo Reno, ele fez 19 partidas na Bundesliga, mas não atuou os 90 minutos em nenhum jogo.

Agora, portanto, ele pode tentar um recomeço em uma nova liga.

O Mönchengladbach estaria disposto a vender Reyna por uma baixa taxa de transferência. No clube francês, oitavo colocado da última temporada da Ligue 1, Reyna chegaria a um setor ofensivo tecnicamente forte ao redor do jogador da seleção paraguaia Julio Enciso, no qual poderia, sem dúvida, fazer valer suas qualidades.


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