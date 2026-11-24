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Florian Wirtz revelou que Jurgen Klopp lhe dá conselhos regularmente sobre como ter sucesso no Liverpool. O meia alemão, que diz viver sua melhor fase desde que chegou a Anfield, contou que seu compatriota “adorou o período que passou aqui” e compartilha o que aprendeu, enquanto o Liverpool se prepara para enfrentar o Club Brugge pela Champions League na noite de quarta-feira.

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Klopp compartilha sua experiência no Liverpool

Wirtz falou sobre suas conversas com Klopp e revelou que o ex-técnico do Liverpool o ajuda a se destacar em Anfield. Em entrevista coletiva na Bélgica antes do jogo, segundo o Liverpool Echo, ele disse que os dois “sempre conversam sobre o Liverpool”.

“Ele sempre me diz que adorou o período que passou aqui, que as pessoas daqui gostam dele, e tenta me dar conselhos para que eu tenha sucesso aqui, como ele mostrou ser possível”, disse Wirtz. “É muito bom que ele conheça tanto o clube.”

“Pequenas coisas, assuntos mais pessoais”

Wirtz explicou que os conselhos de Klopp, que permaneceu no Liverpool por mais tempo do que em qualquer outro clube de sua carreira como técnico, são pessoais, e não táticos. “Ele pode me dar bons conselhos. São sempre pequenas coisas. Assuntos mais pessoais”, afirmou.

“Mas ele fala bem do clube, da região daqui, das pessoas, e ajuda ouvir alguém que viveu isso por muito tempo. É um bom assunto para conversar.” Klopp passou quase nove anos em Anfield e conquistou a Premier League e a Champions League.

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Melhor fase desde a chegada a Anfield

Wirtz agora vive boa fase depois de uma primeira temporada difícil e se destacou na goleada por 4 a 0 sobre o Manchester United no domingo. “Eu provavelmente diria que estou na melhor fase desde que me transferi para o Liverpool”, afirmou, atribuindo a melhora a uma condição física melhor e a uma compreensão maior do futebol inglês.

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Ele também elogiou Andoni Iraola: “Ele está me levando de volta a um ponto em que eu talvez estivesse há dois anos, quando jogava muito bem.” Iraola, que o elogiou após a vitória sobre o United , disse que Wirtz “entende muito bem o jogo”.

Duelo com o Brugge antes do clássico de Merseyside

O Liverpool visita o Club Brugge na quarta-feira, com os dois times empatados em nove pontos, antes do clássico de Merseyside contra o Everton no domingo.

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“Não podemos cometer o erro de subestimá-los”, alertou Wirtz. “É um bom time, com bons jogadores e pontas rápidos, então pode ser sempre perigoso.”