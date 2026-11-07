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O técnico do Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, afirmou que o jovem Luca Williams-Barnett, de 18 anos, está pronto para ser titular pela primeira vez na Premier League na visita ao Leeds United, neste sábado. O atacante chamou a atenção com uma atuação empolgante ao sair do banco na vitória por 2 a 0 em casa sobre o Crystal Palace, no último fim de semana.

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Treinador italiano aposta em revelação adolescente

De Zerbi acredita que Williams-Barnett está pronto para ser titular depois de impressionar os torcedores ao driblar três defensores do Crystal Palace em sua estreia na primeira divisão. A entrada no decorrer da partida foi apenas sua segunda atuação pela equipe principal na temporada, após uma breve participação contra o Charlton Athletic na Copa da Liga Inglesa. Apesar dos poucos minutos em campo, o jovem há muito desperta grande expectativa nas categorias de base do clube do norte de Londres.

Veteranos orientam talento das categorias de base

Depois de integrar o meia aos treinos da equipe principal ao lado de jogadores experientes, o treinador do Tottenham se impressiona com seu talento natural desde o verão.

Antes do confronto de sábado, De Zerbi afirmou: "Na pré-temporada, ficou claro [que ele é] um talento especial. Você reconhece um talento especial imediatamente, e ele não precisa mostrar nada de extraordinário, entende? Tudo o que ele faz [é suficiente], e ele é um desses talentos especiais.

"O próximo passo é aproveitar, acompanhar os jogadores mais velhos, os mais experientes, como [Andy] Robertson, [James] Maddison e Ben Davies, e encontrar espaço para jogar."

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Treinador já havia cogitado escalá-lo como titular em clássico londrino

Embora a evolução do adolescente exija paciência, o treinador italiano revelou que quase o escalou como titular contra o rival londrino Chelsea no mês passado.

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Ao falar sobre sua responsabilidade no desenvolvimento do jovem, De Zerbi acrescentou: "É minha responsabilidade, porque, quando você trabalha com jogadores jovens e talentos tão grandes como Luca, a responsabilidade é maior para mim.

"Ele precisa estar pronto quando entrar em campo. Acho que isso não depende do resultado; ele pode jogar desde o início. Antes do jogo contra o Chelsea, pensei em escalá-lo entre os titulares, mas, no fim, você precisa encontrar o momento certo, também para eles.

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"Acho que a idade não é tão importante. O mais importante são a qualidade, a personalidade, o comportamento em campo e as qualidades técnicas. E Luca tem tudo isso."

Viagem a Yorkshire põe sequência invicta à prova

Williams-Barnett espera jogar em Elland Road, enquanto o Tottenham, nono colocado com 12 pontos em nove jogos, tenta ampliar sua sequência de quatro partidas sem perder. O Leeds ocupa a 12ª posição, com 11 pontos, e está há cinco jogos sem vencer após perder por 2 a 0 para o Bournemouth. Na temporada passada, empatou em 1 a 1 com o Tottenham, com gols de Mathys Tel e Dominic Calvert-Lewin. Além disso, os visitantes estão invictos nos últimos seis confrontos entre as equipes pela liga desde maio de 2021, com 17 gols marcados contra sete do Leeds.