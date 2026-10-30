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O ex-atacante do Arsenal Ian Wright questionou a decisão do Chelsea de negociar o atacante senegalês Nicolas Jackson após seu início goleador no Aston Villa, rival na Premier League. O jogador de 25 anos já marcou sete gols em 11 partidas desde que se transferiu em definitivo para a região de Midlands, no verão, por 65 milhões de libras.

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Atacante senegalês se destaca sob o comando de Emery

Jackson rapidamente recuperou a eficiência nas finalizações em Villa Park após voltar a trabalhar com Unai Emery, seu ex-técnico no Villarreal, antes da atual temporada. Depois de marcar em três partidas consecutivas no início da campanha, o atacante fez os dois gols decisivos na vitória sobre o Manchester City, líder da Premier League, no último fim de semana. A grande fase levantou de imediato a questão de por que a direção do Chelsea autorizou sua saída para um rival direto no futebol inglês.

Comentaristas elogiam recuperação do atacante no Aston Villa

Embora o jogador da seleção de Senegal tenha sido criticado ocasionalmente pelas chances desperdiçadas durante sua passagem pelo oeste de Londres, sua movimentação e presença física sempre deram trabalho às defesas da elite inglesa. Agora que voltou a marcar regularmente na região de Midlands, sua maior tranquilidade dentro da área chamou a atenção de vários observadores de destaque.

Ao avaliar a recuperação do jogador de 25 anos no The Overlap, o ex-defensor do Manchester United Gary Neville disse: "Nicolas Jackson é o jogador que mais evoluiu na Premier League? Sempre achei que seria uma boa contratação para algum clube, porque dá muito trabalho. Eu detestaria jogar contra ele. Gosto dele."

Concordando com a avaliação de Neville no mesmo programa, Wright, ex-atacante do Arsenal e da seleção da Inglaterra, acrescentou: "Estou muito feliz por ele.

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"Quando você o via no Chelsea, sim, ele perdia chances, mas todo o resto do seu jogo... a forma como se desmarca, atua no limite da linha defensiva, seu domínio de bola... dava para saber que, se começasse a fazer alguns gols, ficaria bem.

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"Agora, depois de marcar alguns gols, dá para ver a confiança dele. Ele pode engatar uma sequência no Aston Villa. Depende dele até onde vai chegar."

Empréstimo ao Bayern antecedeu transferência para o Aston Villa

O Chelsea contratou Jackson do Villarreal em 2023 e se animou com sua primeira temporada em Stamford Bridge, na qual marcou 17 gols em todas as competições. No entanto, seu desempenho caiu na temporada 2024/25, o que levou o Chelsea a emprestá-lo ao Bayern de Munique na última campanha.

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O campeão alemão pagou 14 milhões de libras pelo empréstimo e concordou com uma obrigação de compra por 56 milhões de libras caso o atacante atingisse metas específicas de desempenho, incluindo um número determinado de partidas. Atuando principalmente como reserva de Harry Kane, capitão da seleção da Inglaterra e recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, Jackson não cumpriu essas condições e voltou ao oeste de Londres neste verão. Como a presença de Joao Pedro em Stamford Bridge dificultava seu retorno ao time titular, o Chelsea acabou aprovando sua venda ao Aston Villa por 65 milhões de libras.

Lesão no ataque deixa o Chelsea com poucas opções

A boa fase de Jackson no Aston Villa chega em um momento complicado para o Chelsea, depois que o atacante titular Pedro foi afastado por lesão após um início promissor, com cinco gols nas seis primeiras partidas. O brasileiro já perdeu dois jogos, incluindo a derrota para o Liverpool nas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, na quarta-feira, e segue indisponível para o confronto em casa contra o United, que vive má fase, no sábado. Enquanto isso, Jackson tentará ampliar sua sequência de gols pelo Aston Villa.