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Ídolo do Manchester United, Peter Schmeichel fez uma avaliação direta da fase de Senne Lammens após uma noite difícil para o goleiro na Champions League. Embora o jogador de 24 anos tenha mostrado sua capacidade ao defender um pênalti, uma série de erros custosos permitiu que o Sporting reagisse e arrancasse um empate por 2 a 2 em Lisboa.

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Erros custosos ofuscam defesa de pênalti de Lammens

Lammens teve uma atuação difícil contra o Sporting em competição europeia , com dois erros não forçados que comprometeram um início promissor. Depois de defender um pênalti cobrado pelo atacante colombiano Luis Suarez no primeiro tempo, o goleiro belga cometeu uma falta na área pouco depois, e Suarez converteu a cobrança.

A situação piorou após o intervalo, quando Lammens deixou escapar uma bola levantada na área. Suarez reagiu mais rápido e finalizou de forma acrobática para garantir um ponto ao time português.

Schmeichel aponta reflexos da eliminação na Copa do Mundo e falhas da defesa

Em entrevista à CBS Sports, o ex-goleiro do United Schmeichel evitou dizer se Lammens deveria perder a posição e sugeriu que a comissão técnica do novo treinador Mauricio Pochettino poderia ajudá-lo a reagir. “Não sei [em que momento o Manchester United deveria tirá-lo do time]”, disse Schmeichel. “Mauricio Pochettino chegou e trouxe sua própria comissão. Isso significa que há um novo treinador de goleiros, e talvez seja algo que possa mudar a situação para ele.”

Schmeichel relacionou a queda de rendimento do jogador de 24 anos à eliminação da Bélgica diante da Espanha. Ele acrescentou: “Não sei se vocês se lembram: na Copa do Mundo, ele enfrentou a Espanha e cometeu um pequeno erro, [Mikel] Merino marcou e eles [a Bélgica] foram eliminados. Tenho a impressão de que ele perdeu um pouco da confiança por causa daquele erro e não se recuperou de verdade.

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“Quando um goleiro não está em sua melhor fase, precisa que os defensores à sua frente o ajudem. A triste verdade é que eles não conseguiram fazer isso e, claro, isso torna tudo muito pior. Gosto muito dele, mas hoje não foi um bom dia para ele.”

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Fernandes cobra responsabilidade coletiva

O início instável de temporada de Lammens contrasta com sua promissora primeira campanha no United após a transferência do Royal Antwerp por 18,1 milhões de libras. Apesar dos erros custosos do goleiro em Portugal, o capitão Bruno Fernandes defendeu o companheiro e cobrou que todo o elenco dividisse a responsabilidade.

“Isso faz parte do futebol. Os erros fazem parte do futebol, e deles saem gols”, disse Fernandes. “Mas, obviamente, não é um esporte individual. Então, todos precisam assumir a responsabilidade por tudo o que fazemos de bom e de ruim.

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“Acho que o principal e mais importante é entender que precisamos estar juntos nos momentos bons e ruins. Isso não vai mudar a confiança que temos uns nos outros.”

Pressão aumenta sobre Lammens enquanto Darlow espera uma oportunidade

Com a confiança abalada, Lammens terá um grande desafio para recuperar, sob a orientação do novo treinador de goleiros de Pochettino, a forma que mostrou em sua primeira temporada. Contratado no verão, Karl Darlow segue à espera de uma oportunidade caso uma mudança seja necessária. O ex-goleiro de Newcastle e Leeds United ainda não disputou uma partida da Premier League nesta temporada.