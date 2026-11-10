O doutor Niko Mihić, supervisor médico do time principal do Real Madrid, lançou um alerta contundente sobre as crescentes pressões a que estão submetidos os jogadores de futebol por causa do acúmulo de partidas, ressaltando que a saúde dos atletas deve prevalecer sobre os interesses competitivos, diante da ausência de períodos de descanso adequados e do aumento dos riscos de lesões.

Em declarações ao jornal espanhol As, à margem do 15º Congresso Mundial de Medicina Esportiva sediado no estádio Santiago Bernabéu, Mihić pediu que se reavalie o calendário de jogos e que se concedam períodos de descanso mais longos aos jogadores, advertindo que a continuidade da situação atual ameaça a integridade física deles.

"Se fossem cavalos de corrida, nos acusariam de maus-tratos"

O médico croata usou uma comparação marcante para descrever a dimensão da pressão imposta aos jogadores, afirmando: "Já disse isso várias vezes antes: se nossos jogadores fossem cavalos de corrida, haveria protestos e acusações de maus-tratos a animais por obrigá-los a correr o tempo todo".

E acrescentou: "Mas aqui ninguém protesta: mais um jogo e depois outro, partidas acumuladas umas sobre as outras, sem que ninguém pergunte sobre a condição do jogador".

Mihić enfatizou a necessidade de mudar essa cultura, afirmando: "É preciso aumentar a conscientização e dar prioridade à saúde do atleta em detrimento da competição, por meio da redução do número de partidas e da concessão de períodos de descanso mais longos aos jogadores. É preciso empoderar o jogador e lhe dar um papel maior, pois nosso esporte se baseia fundamentalmente na saúde do jogador, e por isso a saúde deve estar acima da competição".

Alerta sobre lesões no ligamento cruzado

O supervisor médico do Real Madrid abordou o aumento notável nas lesões do ligamento cruzado anterior, considerando que a intensidade das partidas representa um dos fatores que colocam os jogadores diante de riscos maiores.

E disse: "Os jogadores nunca haviam disputado esse número tão grande de partidas como acontece agora e, portanto, estão expostos a riscos maiores".

Ele também apontou para uma lacuna médica que ainda suscita questionamentos, explicando que as mulheres sofrem lesões do ligamento cruzado anterior a uma taxa que chega a oito vezes a dos homens, embora os médicos ainda não tenham chegado a uma explicação clara para essa diferença.

Novas tecnologias para proteger os jogadores e prolongar suas carreiras

Em outro contexto, Mihić revelou o avanço das pesquisas relacionadas às cabeçadas repetidas no futebol, apontando que as federações internacional e europeia estudam o que se conhece como eventos causadores de concussão ou concussões parciais.

Ele esclareceu que as tecnologias modernas, incluindo os marcadores de lesões cerebrais no sangue e os aparelhos portáteis de eletroencefalograma, podem ajudar a diagnosticar as lesões de forma mais precisa e a proteger os jogadores.

Também afirmou que o avanço médico contribuiu para prolongar as carreiras esportivas, citando Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Lionel Messi e Novak Djokovic, explicando que o progresso na cirurgia e no tratamento de lesões permite que os atletas retornem de forma mais rápida e continuem competindo até idades que antes eram consideradas avançadas demais.

Encerrou sua fala ressaltando a importância de personalizar o cuidado nutricional de cada jogador conforme suas necessidades, revelando que o Real Madrid utiliza a análise do DNA por meio de amostras de saliva para determinar as necessidades dos jogadores de carboidratos e ferro, além do momento mais adequado para consumi-los.