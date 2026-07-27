Ele paga o próprio salário! 16 razões que levam o Real Madrid a renovar o contrato de Vinícius

O jornal espanhol "As" revelou que o Real Madrid está fortemente inclinado a renovar o contrato do seu craque brasileiro Vinicius Junior no próximo período, num passo que reflete o desejo da direção do clube merengue de manter uma das suas maiores estrelas dentro e fora de campo, especialmente depois de o jogador brasileiro se ter tornado uma enorme fonte de lucro através dos direitos de imagem, dos quais o clube detém atualmente cerca de 50%, o que faz com que ele "pague o seu próprio salário", segundo fontes próximas do clube merengue.

De acordo com Frederico Pena, diretor executivo da Roc Nation Sports Brasil, a agência que gere a carreira de Vinicius, "o número de marcas interessadas na imagem do Vini está em constante crescimento", afirmando que o jogador brasileiro, "apesar da sua juventude, é considerado um jogador fundamental no maior clube do mundo e na mais importante seleção nacional, tendo-se sagrado campeão e estrela na Liga dos Campeões por duas vezes, sendo um exemplo a seguir em perseverança e sucesso desportivo".

Um investimento bem-sucedido

O Real Madrid procura assegurar o futuro de Vinicius, que se juntou ao clube no verão de 2017, vindo do Flamengo do Brasil por 45 milhões de euros, numa transferência considerada uma das mais bem-sucedidas da memória recente. O brasileiro, de 25 anos, disputou 375 jogos pelo clube merengue, nos quais marcou 128 golos e forneceu 85 assistências, além do seu papel central na conquista dos dois últimos títulos da Liga dos Campeões.

Mas o que leva o Real Madrid a renovar o contrato de Vinicius, segundo o "As", não se limita apenas às suas conquistas desportivas, estendendo-se também à vertente comercial e de marketing, que é de extrema importância. A estrela da seleção brasileira tornou-se uma figura central no Real Madrid e uma enorme fonte de lucro através dos direitos de imagem, dos quais o clube detém atualmente, após a renovação do contrato em 2022, cerca de 50%.

16 patrocinadores e 100 milhões de visualizações

Vinicius possui um poder de marketing excecional que o tornou um dos futebolistas com mais patrocinadores no último Mundial, tendo alcançado o número de 16 patrocinadores, ocupando o segundo lugar depois de Neymar, que contou com 20 patrocinadores, além de que a maioria das marcas associadas ao avançado são grandes empresas ou multinacionais.

Desde que se juntou à seleção brasileira, Vinicius publicou conteúdo promocional de algumas das suas marcas, que reuniu mais de 100 milhões de visualizações, num claro indicador do enorme poder de marketing que o jogador brasileiro possui, e que constitui uma das principais razões por detrás do desejo do Real Madrid de renovar o seu contrato e assegurar o seu futuro no clube.

Uma estrutura organizacional gigante: Vinicius é uma "empresa" por si só

Pena revelou que Vinicius atingiu agora um estatuto comparável ao de uma empresa, dada a forma como os seus interesses profissionais são geridos, acrescentando: "Existe uma estrutura organizacional que inclui um diretor executivo, um diretor financeiro e departamentos administrativos, jurídicos, comerciais, de marketing e de comunicação que supervisionam tudo. Há dezenas de iniciativas que envolvem inúmeros patrocinadores, além de atividades sociais em torno do seu instituto, que é agora líder mundial em métodos inovadores de ensino para crianças e jovens".

Esta gigantesca estrutura organizacional, a par do grande retorno financeiro que Vinicius gera com os seus direitos de imagem, constitui uma das principais razões que levam o Real Madrid a renovar o seu contrato, especialmente porque o clube detém cerca de metade desses direitos, o que significa que a continuidade do jogador no clube merengue representa um investimento financeiro bem-sucedido a longo prazo.

O combate ao racismo: um valor acrescentado à marca

Para alguns especialistas, as posições e ações de Vinicius no combate ao racismo, que foram sempre muito precisas e firmes, também o tornaram mais atrativo para as empresas enquanto porta-voz oficial, o que reforça o seu valor de marketing e o torna mais aliciante para o Real Madrid enquanto jogador e símbolo comercial ao mesmo tempo.

Assim, tudo indica que a renovação do contrato de Vinicius com o Real Madrid é apenas uma questão de tempo, segundo o que revelou o "As", num passo que reflete o desejo do clube merengue de manter uma das suas maiores estrelas desportivas e comerciais, que passou a representar um investimento bem-sucedido em todos os aspetos, dentro e fora de campo.