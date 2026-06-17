Ele os incentivou e os desafiou... Renard acende o entusiasmo dos jogadores da seleção da Tunísia com um discurso inflamado

O francês Hervé Renard, novo técnico da seleção da Tunísia, repreendeu duramente os jogadores das “Águias de Cartago” na primeira reunião com eles após assumir o cargo, substituindo o técnico Sabri Lamouchi.

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou, ontem, terça-feira, a contratação de Renard como técnico para os jogos contra o Japão e a Holanda na Copa do Mundo de 2026, substituindo Lmouchi, que foi demitido após a derrota por 1 a 5 para a Suécia na primeira rodada.

Renard proferiu um discurso motivador em sua primeira reunião com os jogadores da seleção tunisiana, do qual o jornal saudita “Al-Youm” publicou um trecho, no qual ele disse: “Olhem todos para mim. Vocês sabem realmente o que está acontecendo agora? Vocês têm noção da magnitude do desastre?”.

E acrescentou: “Se algum de vocês voltasse para a Tunísia neste momento, sabem o que os esperaria no aeroporto e nas ruas? O povo lá está em ebulição, todos estão em estado de fúria total, e ninguém aceita o que aconteceu”.

E continuou: “Vocês perderam por cinco a um contra a Suécia na estreia da Copa do Mundo, cinco gols. Isso não é apenas um jogo amistoso, nem um torneio comum; estamos aqui na Copa do Mundo”.

E continuou: “Quando vestem essa camisa, precisam entender o que ela significa. Não é apenas um pedaço de tecido; ela representa a pátria, representa a bandeira, representa toda a nação tunisiana”.

E prosseguiu: “Há milhões de tunisianos que se privam de muitas coisas para acompanhar vocês e viajam para torcer por vocês, e vocês demonstram essa resignação. Onde está o seu orgulho? Onde está a sua personalidade como jogadores internacionais?”.

E acrescentou: “Quem entre vocês acha que veio aqui para passear ou tirar fotos está completamente enganado e pode fazer as malas e ir embora imediatamente”.

E acrescentou: “Assisti à gravação do jogo anterior contra a Suécia e vi cenas que me deixaram chocado. Como um jogador que representa a Tunísia pode relaxar na marcação? Como vocês deixam o adversário passar, dar passes e marcar gols como se estivessem em um treino?”.

E questionou: “Vejo alguns de vocês abaixando a cabeça ao sofrer o primeiro gol. Se vocês desistem logo no primeiro gol, por que jogam futebol, afinal?”.

E continuou: “Não me importo com o que aconteceu no passado, nem com desculpas, nem com o técnico anterior ou com a tática anterior. O que me importa é o que vocês vão fazer daqui em diante”.

E esclareceu: “Ouçam-me bem, ainda não é tarde demais. Ainda temos duas partidas decisivas pela frente contra o Japão e a Holanda; as contas são claras: precisamos de uma reação valente e de um impacto forte dentro de campo”.

E acrescentou: “Quem quiser uma vaga na equipe titular precisa me provar nos treinos que está disposto a dar a vida por esta camisa. Nenhum nome garante sua vaga comigo; só jogará quem tiver espírito e garra”.

E concluiu: “Mexam-se, acordem e ergam a cabeça. Estamos aqui em uma missão nacional e não vamos sair desta Copa do Mundo com a cabeça baixa. Vamos ao trabalho”.

Vale lembrar que a seleção da Tunísia ainda tem duas partidas pela Copa do Mundo de 2026: enfrenta o Japão na manhã do próximo domingo, na segunda rodada da fase de grupos, antes de enfrentar a Holanda na madrugada de sexta-feira.