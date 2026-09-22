A jovem estrela do Colônia, Said El Mala, se juntou à seleção principal da Alemanha pela segunda vez em sua carreira e agora espera registrar sua primeira participação internacional, sob o comando do novo treinador Jürgen Klopp.

El Mala descreveu o telefonema em que Klopp o convocou para a seleção como "curto e direto".

O jogador de 20 anos revelou que estava no avião quando foi convocado, esclarecendo que enviou uma mensagem de texto na qual prometeu a Klopp que retornaria a ligação assim que pousasse.

O site da revista alemã Kicker reproduziu a declaração de El Mala à rádio de Colônia nesta terça-feira, na qual ele disse: "A ligação foi curta e direta. Ele (Klopp) estava recebendo muitas ligações naquele momento, e vários jogadores estavam retornando o contato com ele".

El Mala explicou o que sentiu durante a ligação de Klopp: "Eu estava nervoso, mas o nervosismo desaparece depois de dez segundos. Ele é um treinador que conquista o coração com seu bom humor, e depois disso você não fica mais nervoso".

Acrescentou que Klopp lhe prometeu uma conversa mais aprofundada: "Ele me disse: quando você chegar, vamos conversar com calma novamente".

O jogador, que recentemente estendeu seu contrato com o Colônia até 2031, considera que sua nova convocação é uma confirmação de seu desempenho.

El Mala disse: "Eu realmente valorizo essa convocação. Isso significa que ele (Klopp) viu em mim algo de que gostou".

E acrescentou: "É claro que há aspectos que preciso desenvolver. Ele sabe disso, e eu também. Mas tenho a oportunidade de mostrar minhas capacidades, e vou aproveitá-la ao máximo".

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El Mala havia se juntado à seleção alemã em novembro de 2025, com o então treinador Julian Nagelsmann, mas não participou da partida contra Luxemburgo na ocasião e foi devolvido à seleção sub-21. O mais surpreendente é que Nagelsmann posteriormente o deixou de fora da lista para a Copa do Mundo de 2026, apesar de ele ter feito uma temporada de destaque na Bundesliga (13 gols e 5 assistências), o que o levou a expressar sua decepção mais de uma vez.

O cenário mudou rapidamente com a chegada de Klopp, já que a "Sky Sports" noticiou que ele "planeja com firmeza" utilizar El Mala nas partidas contra Sérvia e Grécia pela Liga das Nações da Europa.

A seleção da Alemanha inicia a era Klopp com o duelo contra a Holanda na próxima quinta-feira, no estádio Johan Cruyff, pela primeira rodada do primeiro grupo da Liga das Nações da Europa, e depois enfrenta Grécia e Sérvia, respectivamente, nos dias 27 de setembro e 1º de outubro.

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