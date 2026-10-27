Ano de recordes termina com conquista da Bola de Ouro
Kane recebeu o prestigiado prêmio em uma cerimônia em Londres, superando o atacante Kylian Mbappe, do Real Madrid, e o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O triunfo marcou a primeira vez em 25 anos que um jogador inglês conquistou a Bola de Ouro.
O jogador de 33 anos recebeu a honraria após uma campanha individual fenomenal. Foram 73 gols e oito assistências em 65 partidas por clube e seleção. No Bayern de Munique, seus 61 gols em 51 jogos estabeleceram um novo recorde do clube em uma única temporada e ajudaram a equipe a conquistar dois títulos nacionais.
Apesar dos números impressionantes, Kane sofreu decepções nos maiores palcos. O Bayern foi eliminado pelo Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League, enquanto a Inglaterra teve exatamente o mesmo destino diante da Argentina na Copa do Mundo.
Nasri questiona desempenho em jogos decisivos
O ex-jogador da seleção francesa demonstrou incredulidade com o resultado final da votação. Em entrevista ao Canal+, Nasri argumentou que os números fenomenais de Kane como artilheiro escondem uma deficiência fundamental nos momentos de maior pressão.
“Harry Kane, Bola de Ouro... Está bem, as estatísticas fizeram a diferença”, afirmou Nasri. “Ele é um jogador fantástico, com muitas qualidades. Mas nunca foi o jogador que levou seu time a algum lugar ou o fez vencer os jogos realmente grandes. Muitas vezes há uma pequena fraqueza. Mas ele é um jogador extraordinário.”
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Ao ser questionado se o resultado da cerimônia o entusiasmava, Nasri acrescentou, sem rodeios: “Não, e isso é dizer pouco!”
Thierry Henry, ídolo do Arsenal, apresentou uma visão diferente durante a cerimônia em Londres. “Eu sempre apoiaria meus compatriotas franceses, mas preciso dizer algo sobre Harry Kane”, afirmou Henry à DAZN. “Eu o acompanho desde o início. Ele teve de enfrentar muitas dificuldades para conquistar o que conquistou. Um vencedor merecedor, parabéns.”
A superação das dúvidas iniciais
A menção de Henry à trajetória difícil de Kane ressalta uma carreira construída com resiliência. Ao contrário de muitos talentos de elite da atualidade, o capitão da Inglaterra não era visto por todos como alguém destinado à grandeza em seus anos de formação no norte de Londres.
Em entrevista à DAZN após receber o prêmio, Kane refletiu sobre essa trajetória difícil. “Poucas pessoas teriam imaginado isso, e talvez nem eu imaginasse que chegaria tão longe”, admitiu. “Tive de passar por muitos altos e baixos, especialmente no início da carreira. Nunca fui a pessoa que os outros achavam que se tornaria uma superestrela, como alguns dos jogadores de hoje.
“Tive de esperar minha vez e trabalhar duro. Muitas vezes, a batalha era contra a minha própria mente, e precisei superá-la. Tive de demonstrar confiança em mim mesmo e determinação. Acho que isso me manteve com os pés no chão, mesmo quando cheguei ao nível mais alto, para continuar evoluindo e melhorando.”
Em busca das maiores conquistas coletivas
Agora com o maior prêmio individual em mãos, Kane se concentrará em calar críticos como Nasri. O principal objetivo continua sendo conquistar grandes títulos europeus e internacionais. Depois de ficar dolorosamente perto disso nas semifinais da Champions League e da Copa do Mundo na temporada passada, o atacante enfrenta uma pressão intensa para transformar suas estatísticas recordistas em atuações decisivas nos maiores palcos.