"Ele nos surpreende um pouco": Fermín revela a surpresa de Raphinha que virou o jogo no Barcelona

Fermín López, meio-campista do Barcelona, elogiou o nível apresentado pela equipe durante a vitória sobre o Sevilla no estádio Sánchez-Pizjuán, destacando a alegria dos jogadores por chegarem ao período de pausa para as datas Fifa na liderança do campeonato e com um retrospecto perfeito.
Após a partida, Fermín afirmou que o Barcelona trabalha de acordo com as instruções do treinador, com pressão alta imediatamente após a perda da bola, acrescentando: "Trabalhamos todos como uma única equipe, e estamos satisfeitos com o trabalho que apresentamos".
O meio-campista espanhol falou com admiração sobre a atuação brilhante de Raphinha, que marcou um hat-trick pela segunda partida consecutiva, elevando seu total para 12 gols em 7 jogos e assumindo a liderança da lista de artilheiros do Campeonato Espanhol.
Fermín disse sobre seu companheiro brasileiro: "O Raphinha nos surpreende um pouco porque nunca havia jogado na posição de centroavante, o camisa 9. É um jogador excelente e consegue se adaptar a qualquer posição de ataque, passamos a bola para ele e ele coloca no gol".
Fermín também comemorou seu retorno à lista da seleção espanhola, após sua ausência da Copa do Mundo por lesão, afirmando que não participar do torneio foi difícil para ele, mas que se sente feliz após um bom início de temporada e por voltar novamente à seleção nacional.