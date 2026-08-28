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Adi Hüttergetty
Marko Brkic

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"Ele nos fez duvidar": Adi Hütter toma medidas e rebaixa estrela do Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Union Berlin x Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Eintracht Frankfurt

Kaua Santos perdeu de vez a briga pela camisa 1 no gol do Eintracht Frankfurt. O técnico Adi Hütter deixou isso absolutamente claro na coletiva de imprensa pouco antes do início da nova temporada da Bundesliga.

"Sim, ele nos fez duvidar. Também pela forma como isso aconteceu. Eu disse isso claramente a ele. Naturalmente, ele recebeu isso de maneira muito profissional e também entende, mas, claro, não ficou nada satisfeito", explicou o austríaco sobre o rebaixamento. "A verdade é: ele nos fez duvidar, e agora tomamos uma decisão."

Para Santos, as coisas estão longe de ir bem no momento. Na mais recente derrota em amistoso para o Brentford, o brasileiro sofreu logo sete gols e, especialmente no segundo gol, não foi bem. Mas o jogador de 23 anos também vinha revelando fraquezas repetidamente no passado.

"Nós refletimos sobre isso. Eu refleti sobre isso antes de vir para cá. Mas também queria dar a todos a oportunidade de se mostrarem. Depois do jogo contra o Brentford, ficou claro para nós que estamos procurando um número 1 definido", disse Hütter.

Frankfurt acerta a contratação de Atubolu

No longo prazo, porém, o goleiro reserva Michael Zetterer também não deve ser a solução no gol do Frankfurt. Em vez disso, a SGE aposta em Noah Atubolu. Como o Eintracht anunciou na sexta-feira, o goleiro chega do Freiburg por empréstimo ao Frankfurt.

Segundo informações da Sky, os dois clubes também chegaram a um acordo sobre uma obrigação de compra. Assim, a SGE teria de pagar 13 milhões de euros por Atubolu no próximo verão europeu. O kicker , por outro lado, informa uma taxa de empréstimo de um milhão de euros e uma obrigação de compra de 12,5 milhões de euros. Com bônus por desempenho, o valor total pode subir para até 16 milhões de euros.

Para o Eintracht, a nova temporada da Bundesliga começa no sábado, com um jogo fora de casa contra o Union Berlin (15h30).

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