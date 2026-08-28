"Sim, ele nos fez duvidar. Também pela forma como isso aconteceu. Eu disse isso claramente a ele. Naturalmente, ele recebeu isso de maneira muito profissional e também entende, mas, claro, não ficou nada satisfeito", explicou o austríaco sobre o rebaixamento. "A verdade é: ele nos fez duvidar, e agora tomamos uma decisão."

Para Santos, as coisas estão longe de ir bem no momento. Na mais recente derrota em amistoso para o Brentford, o brasileiro sofreu logo sete gols e, especialmente no segundo gol, não foi bem. Mas o jogador de 23 anos também vinha revelando fraquezas repetidamente no passado.

"Nós refletimos sobre isso. Eu refleti sobre isso antes de vir para cá. Mas também queria dar a todos a oportunidade de se mostrarem. Depois do jogo contra o Brentford, ficou claro para nós que estamos procurando um número 1 definido", disse Hütter.

Frankfurt acerta a contratação de Atubolu

No longo prazo, porém, o goleiro reserva Michael Zetterer também não deve ser a solução no gol do Frankfurt. Em vez disso, a SGE aposta em Noah Atubolu. Como o Eintracht anunciou na sexta-feira, o goleiro chega do Freiburg por empréstimo ao Frankfurt.

Segundo informações da Sky, os dois clubes também chegaram a um acordo sobre uma obrigação de compra. Assim, a SGE teria de pagar 13 milhões de euros por Atubolu no próximo verão europeu. O kicker , por outro lado, informa uma taxa de empréstimo de um milhão de euros e uma obrigação de compra de 12,5 milhões de euros. Com bônus por desempenho, o valor total pode subir para até 16 milhões de euros.

Para o Eintracht, a nova temporada da Bundesliga começa no sábado, com um jogo fora de casa contra o Union Berlin (15h30).