A estrela do Bayern de Munique, Jamal Musiala, de 23 anos, segue avançando em seu processo de recuperação, após sofrer uma nova lesão na coxa. O Bayern espera que, em breve, ele possa retomar sua evolução rumo ao melhor nível.

Musiala já havia sofrido uma grave lesão no Mundial de Clubes: uma fratura na fíbula, que o afastou dos gramados por um longo período. O alemão então começou gradualmente a recuperar a plena forma física, antes de um novo contratempo interrompê-lo e gerar preocupação ao seu redor, já que perdeu a consciência duas vezes durante dois amistosos do Bayern na preparação para a temporada, contra o Leipzig e o Heidenheim, no intervalo de 4 dias.

O jogador revelou depois o diagnóstico de sua lesão, declarando pelo Instagram: "Fui diagnosticado com crises de ausência breves e temporárias decorrentes de um distúrbio neurológico, mas que são tratáveis".

Ainda assim, o Bayern permanece confiante de que Musiala pode se reencontrar e recuperar o melhor nível que o tornou um dos talentos ofensivos mais promissores da Europa.

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Em entrevista ao Bild, Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, refletiu sobre o potencial do meio-campista e as esperanças em torno de sua recuperação.

Ele disse, de acordo com o site Yahoo Sport: "Acho que o país inteiro espera que Jamal alcance o nível que tinha antes de sua grave lesão no Mundial de Clubes. Ele estava no caminho de se tornar um dos melhores jogadores do mundo".

Pergunta decisiva

Sobre os questionamentos a respeito da saúde de Musiala e se ele é capaz de seguir sua carreira no mais alto nível do futebol, além dos problemas de sua lesão mais recente, Hainer buscou tranquilizar os torcedores do clube, afirmando que as avaliações médicas deram confiança à diretoria, e destacou: "Estamos cientes da condição de Jamal. Os especialistas nos garantiram que ele pode jogar futebol no mais alto nível apesar dessa doença".

Hainer também apontou o desempenho de Musiala antes do último contratempo como prova de que ele estava seguindo na direção certa, e declarou: "Vimos, antes da data Fifa, que ele estava no caminho de voltar a ser o Jamal de antes. Não estamos preocupados".

Segundo a mesma fonte, o Bayern precisará ter paciência enquanto Musiala continua avançando em seu processo de recuperação, já que seu retorno ainda está relativamente distante.