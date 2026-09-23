Jorge Jesus, novo treinador da seleção de Portugal, revelou a situação de seu astro Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr da Arábia Saudita, quanto à participação na partida de abertura contra o País de Gales pela Liga das Nações da UEFA.

Jesus se prepara para disputar sua primeira partida no comando da seleção de Portugal, amanhã, quinta-feira, quando enfrenta a seleção do País de Gales, na primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA de 2027.

Jesus concedeu uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira para falar sobre a partida, da qual o jornal português "A Bola" transmitiu trechos, com grande parte do foco na capacidade de Ronaldo de participar como titular e por 90 minutos.

O treinador português disse a respeito: "Hoje será minha primeira sessão de treino (com a seleção de Portugal) no campo; ontem foi uma sessão de recuperação".

Sobre o "Míssil da Madeira", Jesus afirmou: "Se nada de excepcional acontecer hoje, Ronaldo começará como titular amanhã".

E acrescentou, dirigindo-se aos jornalistas: "Percebo que a preocupação de vocês se concentra em saber se Cristiano está pronto para jogar. O Cris é um símbolo de Portugal, mas isso não lhe dá o direito de jogar todas as partidas".

E ponderou: "Mas, para dar uma ideia a vocês, jogamos uma partida em Hong Kong sem ele, e havia 5 mil espectadores; e quando ele jogou, havia 55 mil espectadores. Ele vai jogar amanhã, e espero que marque um ou dois gols, e eu o substituirei em seguida".

Sobre seus objetivos com a seleção de Portugal, esclareceu: "Estou em uma seleção que reúne os melhores jogadores do mundo, e aonde quer que eu vá jogo para vencer. E na Liga das Nações da UEFA somos os detentores do título, então temos de defendê-lo".

E concluiu: "Muitas pessoas dizem que treinar a seleção não é como treinar um clube. Não notei nenhuma diferença. Estou na Federação todos os dias, e quando estava no clube chegava de manhã e ia embora às cinco ou seis da tarde. Não notei nenhuma diferença".

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