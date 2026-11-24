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Dois ex-treinadores do atacante Carlos Espí revelaram as principais características que contribuíram para o seu destaque no Real Madrid, garantindo que a coragem, a autoconfiança e a capacidade de aproveitar as oportunidades estão entre as suas maiores virtudes desde pequeno.

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O programa “La Tribu”, da Rádio Marca, recebeu Javi Tur e Vasco Domingo, dois dos primeiros treinadores de Espí, para falar sobre o início da carreira do jovem atacante e analisar o seu momento atual no clube merengue.

O surgimento de Carlos Espí no Real Madrid é considerado um dos maiores acertos de José Mourinho neste início de temporada, depois de o atacante marcar 4 gols decisivos em apenas 81 minutos em campo.

Javi Tur, que treinou Espí durante duas temporadas na categoria pré-infantil do Tavernes, relembrou a convivência com o jogador e destacou a sua enorme coragem desde os primeiros anos.

“Ele estava sempre com a bola, praticamente desde que nasceu. Era pequeno, mas tinha muita coragem e uma força evidente, e não tinha medo de nada”, disse Tur.

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O seu primeiro treinador admitiu a surpresa causada pela transferência do jogador para o Real Madrid e elogiou o papel da família, que conduziu a negociação longe dos holofotes.

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“Ninguém sabia de nada, a família manteve tudo em segredo absoluto, e isso foi motivo de alegria, porque é o melhor lugar onde ele poderia estar”, acrescentou.

Na sequência, elogiou a capacidade do atacante de aproveitar as oportunidades que recebe: “Em qualquer time em que jogou, ele sempre superou as expectativas que havia sobre ele”.

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O dia em que Espí salvou o seu treinador

Já Vasco Domingo, atual técnico do time sub-19 do Real Murcia, relembrou um episódio da época em que trabalhava no Alzira, quando decidiu promover Espí do Juvenil C para o Juvenil B, num momento em que havia grande pressão sobre a sua permanência no cargo.

“Eu sabia que, se perdêssemos o jogo, seria o fim da minha passagem pelo Alzira. Decidimos subir o Carlos, ele marcou vários gols e salvou o time e a comissão técnica ao mesmo tempo, e todos os clubes começaram a observá-lo”, disse Domingo.

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“Naquele dia, como diz o Juanjo, pai do Carlos, tudo começou”, completou.

Domingo também elogiou a força mental do atacante e a sua capacidade de lidar com a falta de minutos, antes de enviar uma mensagem à torcida do Real Madrid.

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“A torcida do Real Madrid ainda não conhece o Carlos 100%”, afirmou.

Ele pode jogar ao lado de Mbappé?

Domingo não vê nenhum obstáculo para que Espí e Kylian Mbappé atuem juntos no ataque do Real Madrid e garante que o estilo do jovem atacante combina com o jogo ao lado da estrela francesa.

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“Gostaria de ver Mbappé e Carlos juntos no time titular. Na minha opinião, claro que os dois podem jogar juntos”, disse.

Domingo confia que o treinador português vai recompensar o jovem atacante pelas suas atuações, dando-lhe a chance de ser titular ao lado de Mbappé.

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“Quando o Carlos teve oportunidades, ele as aproveitou. Essa chance tem que chegar, e tenho certeza de que Mourinho vai dá-la a ele”, concluiu.