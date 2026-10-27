“Ele não teria ficado em segundo lugar sem isso!”: Kylian Mbappe é duramente criticado por campanha pela Bola de Ouro, e estratégia do astro do Real Madrid é questionada

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O ex-jogador da seleção francesa Jerome Rothen fez duras críticas a Kylian Mbappe após a cerimônia da Bola de Ouro. O comentarista sugeriu que o atacante do Real Madrid dependeu mais de uma estratégia calculada de relações públicas do que de seu desempenho em campo para alcançar uma posição elevada na classificação final.

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Rothen critica campanha de relações públicas "sem precedentes"

Mbappe se viu no centro de um debate acalorado após a divulgação da classificação mais recente da Bola de Ouro, com Rothen sugerindo que o segundo lugar do francês foi resultado de uma articulação fora de campo. O ex-ponta do Paris Saint-Germain afirmou que o astro do Real Madrid abandonou sua postura habitual para buscar votos ativamente por meio de uma estratégia estruturada de comunicação.

Em seu programa, Rothen criticou a campanha de Mbappe ao destacar como ela foi diferente das de seus concorrentes. O comentarista afirmou: "Ele fez uma campanha de verdade, ao contrário do habitual. Nem os jogadores que disputavam o prêmio com ele ousaram fazer uma campanha como a dele. Ele tentou conquistar votos por meio de discursos e da comunicação. Isso é novo. Para mim, é incompreensível. Acho que foi eficaz. É triste dizer isso porque sou contra essa campanha. Está claro que ele não teria terminado em segundo sem ela."

A necessidade de priorizar o coletivo no Real Madrid

Além da frustração imediata com o processo de votação, Rothen argumentou que Mbappe precisa de uma mudança significativa de atitude se quiser conquistar o prêmio principal algum dia. Desde sua badalada transferência para o Santiago Bernabéu, a pressão sobre o jogador de 25 anos só aumentou, e o fato de não ter conquistado a Bola de Ouro neste ano deu início a um período de intenso escrutínio.

O comentarista ressaltou que o caminho para a glória individual passa, na verdade, por ser um companheiro de equipe melhor, sugerindo que Mbappe afastou alguns observadores com sua busca por objetivos individuais. Rothen afirmou que Mbappe precisa se voltar para o coletivo para ter sucesso de fato. Ao explicar a necessidade dessa reflexão, declarou: "Essa reflexão é necessária depois de não conquistar a Bola de Ouro. Ele precisa voltar a se concentrar na equipe e conquistar o vestiário. É isso que falta a ele."

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A repercussão da classificação da Bola de Ouro

A cerimônia de 2024 deixou um gosto amargo para muitos no entorno de Mbappe, mas os comentários de Rothen refletem uma percepção crescente de que a imagem pública do capitão francês está se tornando uma distração. Embora Mbappe continue sendo um dos maiores artilheiros do futebol mundial, a acusação de que fez campanha "descaradamente" pelo prêmio sugere um descompasso entre suas ambições e a maneira como é visto por figuras influentes do futebol. Para um jogador há muito apontado como futuro vencedor da Bola de Ouro, terminar em segundo lugar sob críticas à sua estratégia representa um revés significativo.

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Enquanto o Real Madrid enfrenta um calendário intenso de compromissos nacionais e europeus, as atenções inevitavelmente voltarão ao campo, onde se espera que Mbappe cale os críticos com gols. No entanto, a crítica de Rothen permanece como um lembrete de que o prêmio individual mais prestigiado do mundo muitas vezes exige mais do que apenas domínio estatístico.