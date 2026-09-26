A comissão técnica da seleção de Portugal decidiu não arriscar a participação de Bruno Fernandes diante da Noruega, na noite deste domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa, após o meio-campista sofrer uma lesão leve durante o confronto com o País de Gales, que terminou com a vitória de Portugal por 1 a 0.

O treinador português afirmou, em entrevista coletiva neste sábado, que Fernandes ficará de fora da partida, explicando: "Prefiro não arriscar Bruno Fernandes neste jogo, para poder contar com ele diante da Dinamarca, na próxima quinta-feira".

Por outro lado, o treinador não definiu sua posição quanto à participação de Cristiano Ronaldo como titular diante da Noruega, indicando que o jogador, que foi substituído aos 67 minutos contra o País de Gales, passará por uma avaliação durante o treino de sábado, antes da tomada da decisão final.

O treinador disse sobre Ronaldo: "Ele não tem a mesma idade de João Neves. A sessão de treino desta noite nos dará alguns indícios e, depois disso, terei uma conversa com ele", em referência à possibilidade de mantê-lo no banco de reservas diante da seleção comandada por Erling Haaland.

A comissão técnica havia tratado com cautela a condição de João Neves, que começou a partida contra o País de Gales no banco de reservas, antes de entrar em campo em um momento tardio, sendo esperado que comece como titular diante da Noruega.

O treinador explicou que o jogador do Paris Saint-Germain chegou à concentração da seleção com uma lesão leve e passou por um exame de ressonância magnética, antes de lhe confirmar que teria descanso diante do País de Gales, como preparação para sua participação como titular diante da Noruega.

Nuno Mendes também ficou apto para a participação, depois de ter sido substituído durante o segundo tempo contra o País de Gales devido a uma sensação de esgotamento.